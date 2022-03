Falles.- La "falla-projecte" de Palleter reivindica la sostenibilitat a través de l'art, la tecnologia i l'alta costura

Amb el lema 'FEMFUTUR' i de la mà del dissenyador i ambaixador de l'Agenda 2030 Manu Fernández, aquesta falla uneix diferents disciplines i el treball d'artistes, tecnòlegs, creadors, artesans i fallers sota el missatge de la sostenibilitat, per a demostrar que "les deixalles, brossa i residus reciclats poden tindre una segona oportunitat", ha explicat en un comunicat.

La "falla-projecte" que han preparat per a aquest 2022 és una figura central creada en el taller dels Hermanos JJ García: una anciana que representa a la Mare Terra, tocada amb una gran capa de brossa i residus de tot tipus que acaba convertint-se en una catifa verda per la qual desfilen deu dones empoderades que lluiten per un planeta millor.

Aquestes deu dones van vestides d'alta costura amb dissenys exclusius de Manu Fernández. Els models han sigut patronats, tallats i confeccionats a l'Escola de Formació del Gremi de Sastres i Modistes de la Comunitat Valenciana a partir de les teles de vells trages de fallera en desús rescatats per la comissió.

Com a novetat tecnològica, els tradicionals cartells explicatius de la falla seran en suport QR i un dels ninots s'ha digitalitzat i exposat en un 'metavers' específic desenvolupat per investigadors de la Universitat Politècnica de València (UPV) que es podrà veure, a través també d'un codi QR en internet, a partir de les 00.00 hores la nit de la plantà i podrà visitar-se de forma interactiva des de qualsevol part del món.

La mateixa nit de la plantà tindrà lloc un espectacle interactiu projectat sobre la falla realitzat mitjançant el Sistema Soundcool desenvolupat pel mateix equip d'investigadors de la UPV. L'espectacle comptarà amb la intervenció de ballarins alumnes del Conservatori Superior de dansa de València.

Soundcool és un sistema gratuït per a la creació col·laborativa mitjançant mòbils, tablets i realitat augmentada que permet la realització o invenció de peces audiovisuals per diversos creadors de forma simultània.

Palleter espera, amb aquesta proposta conceptual i artística, plantar "una falla memorable que no deixe indiferent a ningú i, sobretot, ser capaces de mostrar al món que la festa de les Falles pot transcendir, sense menyscabar-lo, el seu caràcter lúdic-festiu, per a posar-se al servici d'inquietuds socials de caràcter universal".