Generalitat i agents socials estudien contractar 350 tècnics per a assessorar a pimes sobre fons europeus

La Comissió de Diàleg Social de l'Estratègia Valenciana per a la Recuperació s'ha reunit aquest dimecres al Palau de la Generalitat per a analitzar la situació dels fons europeus per a la recuperació.