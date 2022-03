La regla de oro para ahorrar en el supermercado y que puedes planificar antes de ir a comprar

Con el alza generalizado tanto en los combustibles como en la factura de la luz, así como en los productos de primera necesidad que se pueden encontrar en los supermercados, es fundamental conocer algunos trucos para no adquirir productos de más y ahorrar en la cesta de la compra.

De hecho, un error muy común es dejar llevarse por las ofertas que cuelgan en los pasillos de los supermercados que, en muchas ocasiones, hacen que lo consumidores compren productos que no necesitan.

Es por ello que una de las estrategias para no comprar de más y ahorrar en el supermercado es acudir con una lista de la compra cerrada, ya hecha de casa, con los productos que realmente son necesarios. Se trata de no comprar nada que no esté en la lista.

Además, otro de los trucos o reglas de oro más recomendables para ahorrar en el supermercado es comer antes de ir a hacer la compra. Aunque pueda parecer que esto no tiene nada que ver con el ahorro, lo cierto es que tener apetito a la hora de hacer la compra hace que los consumidores compren muchas más cosas.

Cuando una persona con hambre acude al supermercado y ve todos los productos estratégicamente colocados en las estanterías y lineales es muy probable que todos los alimentos le sean mucho más apetecibles y que caiga en la trampa de comprar comida de más, sobre todo, aquellos alimentos que no son necesarios en la dieta.