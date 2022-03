Amor Romeira desmiente en 'Sálvame' haber hecho una videollamada erótica con Kiko Rivera: "No todo vale"

La supuesta videollamada subidita de tono que protagonizó Kiko Rivera a espaldas de Irene Rosales sigue dando de que hablar. Chabeli Navarro levantó la liebre y afirmó que la protagonista del vídeo había sido su amiga Amor Romeira.

"Estoy con mi amiga en su casa. Recibe una videollamada y me dice: 'Chabeli, vete para atrás que es Kiko'. Pensé que sería una conversación entre dos amigos, pero empezó a subir de tono" contó Chabeli en Sálvame.

Pero Amor Romeira, muy molesta con la situación, ha querido acudir al programa para negarlo todo. "Ella escuchó que él me dijo: 'Qué escote más bonito'. Si cada uno que me dijera eso... Yo creo que no merezca esto. He contado mil cosas aquí, pero no todo vale".

"Soy amiga de Kiko y de Irene. Hablo con ellos muchísimo. Ellos saben que no es verdad, y yo también lo sé. Lo que más me duele es que sea mi amiga la que ha dicho esto. No entiendo por qué sigue insistiendo" ha querido decir Amor Romeira, defendiéndose de las acusaciones.

"Eso no es verdad. Me da igual que la graben, que ella diga... Hoy estoy aquí gratis, y la gente podría pensar que estamos compinchadas, pero no es verdad". Pero Sergio, un paparazzi, ha entrado en directo en el programa para desmentir a Amor Romeira. "No puedes tratar a tu amiga así".

Una tarde más en 'Sálvame' MEDIASET

"Todo estaba orquestado por Amor Romeira. Es uno de sus montajes. Son como hermanas. Lo saben todo de las dos" ha insistido el paparazzi. Pero Amor Romeira ha negado todas las acusaciones.