Més de 83.300 professionals de la Comunitat falten cada dia al seu treball per una baixa mèdica, segons Randstad

La taxa d'absentisme se situa en la Comunitat Valenciana en el 5,3%, dos dècimes per davall de la mitjana nacional (5,5%). D'acord amb aquest estudi, 110.426 professionals en aquesta autonomia falten de mitjana al seu treball diàriament, dels quals 83.340 ho fan per una baixa mèdica i 27.086 sense causa justificada.

Euskadi (7%), Galícia (6,3%) i Navarra (6,1%) han sigut les regions on majors taxes d'absentisme es van registrar durant el tercer trimestre de 2021. Les seguixen Cantàbria i la Regió de Múrcia (les dos amb el 6%), Catalunya (5,9%), Astúries, Castella i Lleó (les dos amb el 5,7%) i Canàries (5,6%).

Per davall de la mitjana nacional, es troben Aragó (5,4%), la Comunitat Valenciana, Extremadura (les dos amb 5,3%), Andalusia, Castella-la Manxa (les dos amb 5,2%) i La Rioja (5,1%). Les regions amb menor absentisme van ser Balears (4,6%) i la Comunitat de Madrid (4,6%).

D'altra banda, l'absentisme laboral sense justificar va ser major a Euskadi (1,9%), Castella i Lleó (1,5%), la Regió de Múrcia i Aragó (les dos amb l'1,4%). Amb una taxa de l'1,3% es troben Galícia, Catalunya, la Comunitat Valenciana, Andalusia i Castella-la Manxa. Ja amb un percentatge de l'1,2% es troben Astúries, Navarra, Cantàbria, Extremadura i la Comunitat de Madrid. Amb l'1,1% es troben La Rioja i amb l'1%, Canàries i Balears.

Quant al volum de treballadors en absentisme total, Catalunya (205.285), Andalusia (163.670) i la Comunitat de Madrid (143.948), suposen quasi la mitat (46,6%) de tots els professionals que s'absenten diàriament durant el tercer trimestre de 2021.

Ja per davall dels 100.000 treballadors, es troben la Comunitat Valenciana (110.426), Galícia (70.088), Euskadi (65.681), Castella-la Manxa (51.875), Castella i Lleó (49.334), Canàries (49.185) i la Regió de Múrcia (39.156). Amb xifres més moderades es troben Aragó (31.811), Balears (29.900), Astúries (22.430), Extremadura (21.958), Navarra (17.397), Cantàbria (15.330) i La Rioja (7.155).

Quant a sectors, Randstad Research revela que en el conjunt d'Espanya, la indústria és on es registra un major absentisme, amb una taxa general del 5,9%, prop del sector servicis, amb un percentatge del 5,5%. El sector de la construcció és on menys absentisme es produeix, un 4,4%, 1,1 punts percentuals per davall de la mitjana de l'economia.

Els sectors concrets d'activitat que han registrat menors taxes d'absentisme durant el tercer trimestre de 2021 han sigut Activitats de consultoria de gestió empresarial, Activitats immobiliàries, Telecomunicacions, Servicis d'informació, i Activitats d'agències de viatges, operadors turístics, totes elles amb el 3,6%.

D'altra banda, els majors percentatges d'absentisme van tindre lloc en les Activitats de servicis socials sense allotjament i Activitats sanitàries (les dos amb el 8,7%), Servicis a edificis i activitats de jardineria (8,4%), Recollida, tractament i eliminació de residus (8,1%), i Assistència en establiments residencials (8%).