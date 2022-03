Un estudio a 600.000 niños cuestiona la efectividad de las mascarillas en los colegios: "No hay grandes efectos"

Vuelve el debate de la mascarilla en los colegios. Su uso, que ha resultado ser considerablemente efectivo frente al contagio para el resto de la población, podría no ser tan determinante entre los más pequeños. Así lo muestra un estudio del centro de biología computacional BIOCOMSC de la Universidad Politécnica de Cataluña, que concluye que la diferencia de la incidencia entre los alumnos de Primaria (que deben llevar obligatoriamente mascarillas porque son mayores de 6 años) y los de Infantil (que no tienen por qué hacerlo), no fue apenas diferente.

"Lo que hicimos fue comparar cuál es la transmisión entre ambos grupos para ver si hay una caída muy fuerte en la transmisión, y lo que se ve es que no se produce de un curso a otro. Puede ser que haya una disminución; pero si está, es muy pequeña y no es significativa porque lo que realmente marca es la edad", explica a 20minutos Enric Álvarez, uno de los investigadores del estudio. Y es que, según afirma, comprobaron que, conforme se van aumentando los años de edad, la transmisión es "claramente" mayor.

La investigación se llevó a cabo en Cataluña durante el primer cuatrimestre del curso 2021-2022, y con una muestra de 559.314 niños de entre 3 y 11 años para calcular la incidencia y el alcance de contagio de cada positivo. Se observó una tendencia clara: los niños de 3 y 4 años mostraron resultados más bajos para todas las variables epidemiológicas analizadas, mientras que los de 11 años presentaron valores más altos. Con todo, la mascarilla obligatoria en las escuelas "no se asoció con una menor incidencia o transmisión del SARS-CoV-2", resalta la investigación, que se llevó a cabo durante los meses en los que la variante ómicron disparó los contagios en los colegios.

Lo que trataron de averiguar los investigadores es hasta qué punto variaba la incidencia entre un curso y otro, para contrastarlo con otros estudios que habían analizado lo mismo, pero sin hacer comparaciones entre clases de niños mayores o menores. "Nuestro estudio va en la línea de los que apuntaban que no hay grandes efectos", afirma Álvarez. Concretamente, los investigadores concluyen en el estudio que la obligación de las mascarillas en las escuelas "no se asoció con una menor incidencia o transmisión de la covid, lo que sugiere que esta intervención no fue efectiva".

Esto se debe, según detalla el investigador del BIOCOM-UPC, a dos factores. En primer lugar, que lo normal -y más en estos entornos- es no llevar bien puesta y ajustada la mascarilla en todo momento, que sea de mala calidad, o incluso el hecho de que se lleve durante tantas horas seguidas, lo que hace que pierda efectividad. Y, en segundo lugar, respecto a la transmisión, "se ve que la capacidad inmunitaria de los niños más pequeños (sobre todo los de 3 y 4 años) es mucho más elevada. Enseguida eliminan el virus de forma más rápida y, por lo tanto, tienen menos tendencia a contagiar a otros", señala Álvarez,

¿Un paso hacia el fin de las mascarillas en interiores?

Para el investigador, esto puede ser un síntoma de que, si se quitan las mascarillas obligatorias en el colegio, "no se espera que el efecto sea tan fuerte". Este es, de hecho, un planteamiento que lleva encima de la mesa desde hace unas cuantas semanas. Son varios los epidemiólogos y pediatras que aseguran que los centros escolares pueden ser un buen punto de partida para analizar si ha llegado el momento de eliminar definitivamente las mascarillas en interiores.

Hay comunidades autónomas como Madrid, Andalucía y Murcia que también piden al Ministerio de Sanidad que reitre -o por lo menos se plantee debatirlo- la mascarilla en el interior de los colegios, y han planteado la cuestión en las últimas reuniones del Consejo Interterritorial de Sanidad, sin haber recibido una contestación muy entusiasta.

Esta es, de hecho, una de las pocas medidas adoptadas por la pandemia que siguen en pie, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya sugirió la semana pasada que podría ser un asunto a debatir en la reunión que mantendrá este jueves, 10 de marzo, con las comunidades autónomas en Zaragoza.