El PP presenta una bateria en el Congrés perquè Adif rectifique el canvi dels AVE d'Atocha a Chamartín

Aquest dimecres, el PP ha presentat una bateria d'iniciatives parlamentàries perquè Adif rectifique i evite els perjuís que aquest canvi causaria a tots els usuaris d'aquests trens d'alta velocitat.

Entre elles, la petició de compareixença de la ministra de Transports, Raquel Sánchez, perquè explique en el Congrés elnou càstig que suposa la mesura per als territoris afectats, detallen els 'populars' en un comunicat.

Aquesta bateria d'iniciatives es completa amb la petició d'informes tècnics justificatius que motivarien el canvi fins a Chamartín, així com diverses preguntes al Govern per a la seua resposta per escrit.

Tots els diputats i senadors del PP per les províncies afectades s'han concentrat a Atocha per a reivindicar que es mantinga que l'estació d'origen i de destinació seguisca sent Atocha, denunciant que el canvi allunya als passatgers del centre i implica una important pèrdua de temps.