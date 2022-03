'Mi casa es la tuya' aparca a Jimmy Giménez-Arnau y se estrena en el sábado con la entrevista al clan de las Campos

Continúan los cambios en la programación y los contenidos de Telecinco, que busca el mejor acomodo para sus espacios y lo hace de nuevo, por ejemplo, con Mi casa es la tuya.

Después de saberse que el programa de entrevistas de Bertín Osborne comenzaría a emitirse los sábados, dejando a Idol Kids sin hueco en la parrilla, ahora se ha sabido que no se emitirá el episodio dedicado a Jimmy Giménez-Arnau, como estaba anunciado previamente.

Será el posiblemente más potente y de actualidad capítulo dedicado al clan de las campos, en el que María Teresa Campos, Terelu, Carmen Borrego y Alejandra Rubio hablarán de su enfrentamiento y reconciliación.

"Te vamos a contar cómo nos reconciliamos", dice María Teresa Campos en la promoción del programa.

"Soy mayor, pero no soy tonta y no comprendo por qué me tengo que quedar en casa", dice la veterana presentadora cuando Bertín le pregunta por su situación laboral.

Borrego avanzaba que "cuando las peleas o los enfados son públicos, crecen y además venden mucho" y que su madre la han mantenido "un poco al margen".

Durante el programa también se habla de la vida personal y los amores de María Teresa Campos, que le hace confesiones sobre el tema a su nieta, Alejandra Rubio.