Rafael Amargo, sobre su acusación por tráfico de drogas: "Hay una mano negra contra mí"

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita nueve años de prisión para el bailaor Rafael Amargo por un supuesto delito contra la salud pública, pues le acusan de vender en su propio domicilio sustancias estupefacientes a terceras personas de manera "persistente".

Por este motivo hace un año ya que el artista fue detenido por la policía y que su casa fue registrada, poniéndole en libertad a la espera de juicio poco más tarde.

Ahora, Amargo ha hablado para la revista Diez Minutos sobre su situación y cómo está viviendo esta difícil situación, que le está afectando en lo personal, pero también en lo profesional, pues le retiraron el pasaporte y sus ruegos al juez no han funcionado para que le sea devuelto y viajar a La India para hacer una película en Bollywood.

Se le acusa, según revela, de un "delito contra la salud pública, tráfico de drogas y de ser responsable de una organización de vender droga en una zona de España. Ya han quitado lo de pertenencia a organización criminal", especifica el bailaor.

Rafael Amargo se siente un "cabeza de turco porque saben que yo sé algo, pero yo soy muy leal y llevo callado un año y tres meses" y "han llegado a decir: 'A ver si se muere de hambre y se ve obligado a pactar con nosotros'", refiriéndose a la justicia.

"Yo estoy convencido de que hay una mano negra contra mí", dice y explica que su detención tiene que ver con ejemplarizar, "como le pasó a Isabel Pantoja".

"No tengo miedo porque sé que no he hecho nada malo. Sería una injusticia", dice entre otras muchas cosas el bailaor.