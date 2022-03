Un jutge decreta presó per al detingut per agredir la seua parella i fill i arruixar-los amb gasolina a Elda (Alacant)

A més, com a mesures cautelars en l'àmbit penal li ha imposat la prohibició d'aproximació i comunicació tant respecte a les dos víctimes com a la resta dels fills de la parella, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicat.

En l'àmbit civil, el jutge ha acordat la suspensió del dret a la pàtria potestat de l'home respecte a tots els seus fills menors d'edat i ha establit l'obligació de satisfer una pensió d'alimentació en favor de cadascun d'ells

La causa està oberta, inicialment i sense perjuí d'ulterior qualificació, per dos delictes d'homicidi en grau de temptativa, dos delictes de lesions amb instrument perillós, un de lesions en l'àmbit de la violència de gènere i un altre de lesions en l'àmbit de la violència familiar.

La Policia Nacional va detindre diumenge passat l'home per presumptament agredir la seua dona amb una fusta de muntar a cavall; acoltellar amb una navalla al seu fill menor per l'esquena per haver intentat protegir a la seua mare i arruixar-los a tots dos amb gasolina.

L'arrest es va produir després d'una telefonada de socors, per la qual cosa els agents van haver d'entrar per la força al domicili situat a Elda. Una vegada a l'interior, els efectius van observar a l'home alterat i tacat de sang i amb un encenedor a la butxaca. El fill presentava una ferida i estava sagnant per l'esquena; la dona tenia símptomes d'haver sigut agredida i tots dos estaven arruixats amb gasolina.