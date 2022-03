La Comunitat rebrà més de 210 milions per al Bo Lloguer Jove i el Pla d'accés a l'habitatge 2022-2025

La Conferència Sectorial d'Habitatge ha aprovat aquest dimecres el repartiment dels 400 milions d'euros per al bo jove al lloguer 2022-2023 i de 1.443 milions d'euros per a les subvencions del Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025, amb un total de 1.843 milions d'euros.

Les xifres s'havien acordat prèviament el 2 de febrer i van ser ratificades pel Consell de Ministres de l'1 de març, com ha recordat el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), en un comunicat.

En la reunió d'aquest dimecres, la ministra del Mitma, Raquel Sánchez, ha dit als representants de les comunitats autònomes i de Ceuta i Melilla que l'habitatge és un dels eixos centrals de la seua cartera. Per la seua banda, els receptors dels fons s'han compromès a executar-los al més prompte possible.

Sánchez també ha assenyalat en la trobada que els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) 2022 contemplen la major partida destinada a vivenda de la història, amb 3.290 milions d'euros. A més, ha subratllat que en els pròxims quatre anys es destinaran a habitatge prop de 10.000 milions d'euros per a facilitar l'accés a la vivenda de les poblacions més vulnerables.

REPARTIMENT PER Al BO JOVE 2022-2023

Andalusia rebrà el 17,10% dels fons per al bo jove al lloguer, amb 34,2 milions d'euros per a aquest 2022 i la mateixa suma per a 2023. En total, aquesta comunitat rebrà 68,4 milions d'euros per a aquesta ajuda.

Madrid es portarà un 15,9%, amb 63,6 milions d'euros per a enguany i el següent, l'equivalent a 31,8 milions cada any. Per la seua banda, Catalunya obtindrà el 14,5%, amb un total de 58 milions entre 2022 i 2023.

Per a la Comunitat Valenciana es destinaran 45,6 milions d'euros per als dos anys, un 11,4%. Ceuta i Melilla obtindran un 0,1%, respectivament, d'eixe pressupost. Per tant, cada ciutat autònoma rebrà 400.000 euros per a 2022 i 2023.

Aragó comptarà amb un 3,8%, 15,2 milions d'euros per a repartir en dos anys; Astúries, del 3,3%, 13,2 milions d'euros en total.

En el cas de les illes, Balears es portarà un 2,4% del pressupost destinat al bo del lloguer, amb 4,8 milions d'euros per a 2022 i la mateixa quantitat per a 2023, que en total sumen 9,6 milions d'euros. Canàries rebrà un 5,3%, que equival a 21,1 milions d'euros per a repartir en dos exercicis.

Els fons dirigits a Galícia ascendixen a 22,8 milions d'euros, un 5,7%, amb 11,4 euros aquest 2022 i la mateixa quantitat per a 2023. Castella i Lleó obtindrà 21,6 milions en dos anys, un 5,4%, mentre que a Castella-la Manxa eixa suma serà de 8 milions d'euros cada any, un total de 16 milions d'euros (4%).

El repartiment de fons atorga un 3% a Extremadura, amb 12 milions entre 2022 i 2023. Per a Múrcia anirà un 4,4% del total, amb 17,6 milions d'euros, mentre que per a Cantàbria es destinaran 7,6 milions d'euros, un 1,9%. Finalment, La Rioja rebrà un 1,7%, 6,8 milions d'euros en total.

El Govern va aprovar en el Consell de Ministres del 18 de gener el bo jove al lloguer i el Pla Estatal d'Habitatge 2022-2025.

El bo contempla una ajuda de 250 euros mensuals durant dos anys per a joves entre 18 i 35 anys. Per a accedir a eixa suma, els sol·licitants han de comptar amb un contracte de lloguer i amb un contracte de treball que no els genere ingressos superiors a tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (Iprem), en 24.318 euros anuals.

A més, el límit de la renda del lloguer serà de 600 euros en el cas dels pisos i de 300 euros per a les habitacions. No obstant açò, la mesura contempla la possibilitat d'elevar eixe topall a 900 euros i 450 euros, respectivament, en zones tensionades. El Mitma no descarta que els màxims superen eixos 900 i 450 euros en determinades zones.

PLA ESTATAL PER A l'ACCÉS A L'HABITATGE

Els percentatges de repartiment queden igual en el cas dels fons destinats a les ajudes del pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025, encara que en aquest cas el pressupost total és de 1.443 milions d'euros

Així, Andalusia obtindrà 246,753 milions en eixe període (17,4%); Aragó, 54,834 milions d'euros (3,8%), Astúries, 47,619 milions d'euros entre 2022 i 2025 (3,3%), segons ha informat el Ministeri.

Per a les illes, la Conferència Sectorial d'Habitatge estableix 34,632 milions d'euros per a Balears, un 2,4%, i 76,479 milions d'euros per a Canàries, un 5,3%.

Cantàbria es portara un 1,9% del total, equivalent a 24,417 milions d'euros, Castella i Lleó, 77,922 milions d'euros entre 2022 i 2025 (5,4%); i Castella-la Manxa, un 4%, amb 57,720 milions d'euros.

Catalunya, Madrid i la Comunitat Valenciana són tres de les comunitats que més diners rebran d'aquests fons, per darrere d'Andalusia. En el cas de Catalunya, la Conferència Sectorial de Vivenda va aprovar una suma de 209,235 milions d'euros fins el 2025, un 14,5% del total nacional. Per a Madrid, el 15,9%, 229,437 milions d'euros, i per a la Comunitat Valenciana, 164,502 milions d'euros, un 11,4%.

Extremadura obtindrà 43,290 milions del Pla Estatal de Vivenda fins el 2025, l'equivalent a un 3% del total, mentre que a Galícia eixe percentatge ascendirà al 5,7%, amb 82,21 milions d'euros. Múrcia rebrà 63,492 milions d'euros (4,4%) i La Rioja, 24,531 milions d'euros (1,7%). Les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla comptaran amb un 0,1% dels fons totals, amb 1,443 milions d'euros, respectivament, entre 2022 i 2025.