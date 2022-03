L'IVAM tanca l'exposició de Pinazo per "conservació preventiva" davant la previsió de pluges

Així ho ha confirmat la directora del museu, Nuria Enguita, qui ha explicat que "en tot moment s'han pres les mesures perquè les obres estiguen assegurades".

"No hi ha hagut cap dany ni a la Muralla ni en cap de les altres exposicions", ha assegurat Enguita a preguntes sobre la informació del tancament publicada per Las Provincias.

La responsable del centre cultural ha subratllat que la pluja no ha danyat les obres i ha emfatitzat que "la seguretat de les obres ha estat sempre garantida".

El tancament per la previsió de pluges va coincidir també segons expliquen des del museu a Europa Press, amb un "descans" de la mostra requerit com a conseqüència de la "gran càrrega de contaminació lumínica" que suposava l'exposició.

Des de l'IVAM no han precisat una futura data de reobertura de l'exposició 'Pinazo en el espacio público', que es va inaugurar el passat 2 de desembre i romandrà exposada, segons el calendari previst, fins al 5 de juny de 2022.