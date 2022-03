Ucraïna.- València es concentra contra "la guerra d'ocupació de Putin" i s'ofereix com a ciutat d'acollida

Ribó, després d'una concentració silenciosa celebrada a les portes de l'Ajuntament com a mostra de solidaritat amb el poble ucraïnés, ha recalcat sobre aquest tema que la guerra "mai és una solució".

Així mateix, ha recalcat que València vol ser una ciutat d'acolliment: "igual que en anteriors crisis humanitàries seguirem sent una ciutat d'acolliment de refugiats i treballar pels drets humans i de manera especial pels refugiats ucraïnesos".

A més, ha denunciat l'actitud "totalment intolerable" del president de Rússia, Vladimir Putin, perquè "a més d'ocasionar una sèrie de problemes terribles" a tota la població ucraïnesa està generant "una crisi econòmica en un moment en el qual estàvem eixint d'una crisi motivada per la pandèmia".

En eixe sentit, ha advertit que a més de la crisi enèrgica provocada aquesta guerra tindrà un impacte "en el tema d'alimentació d'unes conseqüències que en aquest moment no sóc ni capaç de valorar". "La situació és greu i el responsable està molt clar qui és", ha afegit.

Per la seua banda, la vicealcaldesa, Sandra Gómez, ha assenyalat que València ja ha atès a més de 250 refugiats en dependències municipals en diferents espais com a convents, hotels, hostals amb els quals l'Ajuntament ha arribat a un acord per a donar-los "la millor atenció possible".

Gómez ha mostrat la seua solidaritat amb el poble ucraïnés i ha destacat que "el tremend esforç" que està realitzant València per a acollir a totes les famílies de refugiats en "les millors condicions possibles".

Sobre aquest tema, ha apuntat que des de l'Ajuntament s'estan preparant perquè "sabem que aquest és només el principi". Així, ha recordat que la Comunitat valenciana siga un dels tres punts d'Espanya d'acolliment immediat -en la Ciutat de la Llum d'Alacant- i anem a preparar a València "en les millors condicions possibles per a poder acollir al major nombre de refugiat".

Gómez ha explicat que Alacant serà el punt de recepció "immediata" però després "hi haurà el dia després i cal aconseguir donar normalitat a les famílies que venen amb menors, amb bebés i necessiten el seu espai d'intimitat i un lloc on poder desenvolupar de nou un projecte de vida". "I és ací on tots els municipis tenim una responsabilitat i un deure de donar suport", ha assenyalat.

"PER A AQUESTA MASSACRE"

Per la seua banda, la portaveu adjunta del PP, María José Ferrer San Segundo, ha assenyalat que el valencians hem demostrat "sempre una tremenda empatia i solidaritat" i el que fa falta és "dir ampli i fort que ha de parar aquesta massacre i que està invasió que no es pot tolerar" i ha demanat la col·laboració dels valencians per a ajudar el poble ucraïnés.

De la mateixa manera, el portaveu municipal de Cs, Fernando Giner, ha condemnat "l'atac de Putin" i ha demanat a la delegació d'Hisenda arribar a un nou acord econòmic per a València perquè aquesta guerra tindrà "una repercussió" i amb el superàvit de 80 milions que té l'Ajuntament "es pot bonificar taxes i ajudar els sectors que es veuran més perjudicats per la pujada dels costos energètics".