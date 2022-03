Puig proposarà en la Conferència de Presidents un pla d'acció estratègic enfront de la crisi energètica

20M EP

NOTICIA

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, proposarà en la pròxima Conferència de Presidents, que se celebra el pròxim 13 de març a La Palma, un pla d'acció estratègic per a "donar una resposta immediata" a la crisi energètica agreujada per la invasió d'Ucraïna per Rússia.