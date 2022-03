Ix a consulta la reforma de la Llei d'Espectacles per a sancionar locals on s'exercisca la prostitució

Gràcies a aquesta reforma, la Comunitat es convertirà en "la primera i única autonomia" que multarà la demanda de sexe en els establiments públics -sancionar els qui, amb ànim de lucre, proporcionen un lloc on prostituir dones- i la publicitat de sexe pagat, com va anunciar la setmana passada la titular del departament, Gabriela Bravo.

La consulta pública prèvia permet que associacions i particulars interessats formulen les al·legacions que estimen necessàries perquè l'objectiu és que aquesta reforma legislativa compte amb el major consens possible. D'ací la necessitat de recaptar les opinions de tots els que vullguen aportar la seua visió.

En concret, les propostes es poden presentar en el portal de transparència de la Generalitat i en el web de la Conselleria. També a partir de demà dijous en l'adreça de correu 'espectaculosvalencia@gva.es' fins al 24 de març.

S'estima que a la Comunitat hi ha entre 10.000 i 13.000 dones prostituïdes, 164 establiments identificats com a llocs de prostitució i més de 52.000 anuncis en internet de servicis de prostitució, segons un estudi encarregat per la Conselleria en el marc del Fòrum Valencià per l'Abolició de la Prostitució.