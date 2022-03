Muere Lil Bo Weep, 'youtuber' y rapera, a los 22 años tras "luchar contra sus demonios"

La youtuber y rapera australiana Lil Bo Weep ha muerto este fin de semana a los 22 años, tal y como ha informado su familia. La estrella de internet, con más de 120.000 seguidores en YouTube, era muy seguida por su música, por lo que las redes sociales se han llenado de sentidos homenajes.

La creadora de contenido, cuyo nombre real es Winnie, comenzó a crear sus canciones en 2015 a través de SoundCloud, y actualmente tiene más de 230.000 oyentes mensuales en Spotify, y un total de 12 millones de reproducciones en su tema Not Ok But It's Ok.

Según los medios, la youtuber se quitó la vida tras "luchar duramente contra sus demonios". Su padre, Matthew Schofield, informó del fallecimiento a través de su cuenta de Facebook, donde compartió fotos junto a su hija.

"Hemos perdido la batalla por la vida de mi hija contra la depresión, el trauma, el estrés postraumático y la adicción a las drogas, contra la que hemos estado luchando desde que la recuperamos, rota, de Estados Unidos a través de la repatriación de emergencia", escribió.

"Luchó duramente contra sus demonios, y todos lo hicimos a su lado recogiendo los pedazos rotos una y otra vez, pero no pudo luchar más y la perdimos", se lamentó. "Como su padre, estoy orgulloso de ella más allá de lo que las palabras pueden transmitir, ya que es mi heroína, mi hija y mi mejor amiga a la que quiero tanto. Ahora ya no sufre y el universo ha recuperado a su ángel".

"Una gran parte de mí está perdida en este momento, pero pido respetuosamente que mis amigos cercanos traten de no llamarme hasta que consiga superar esto de alguna manera", pidió finalmente, no sin antes decirle a Winnie que la quería.