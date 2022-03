Detinguts dos menors després de gravar una altra mentre li feien beure orina i la insultaven

Les investigacions es van iniciar per part dels agents en tindre coneixement dels fets que s'havien produït, quan una xiqueta de 14 anys va ser gravada per altres menors d'edat i va ser sotmesa a tractes degradants per ells, informa la Prefectura Superior en un comunicat.

El video va ser pujat a les xarxes socials, i en ell es podia observar l'adolescent en un alt estat d'embriaguesa i els altres joves rient-se d'ella, introduint-li un cigar, que podria ser un porro, pel nas, donant-li a beure el que suposadament seria orina i dirigint-li insults com "guarra".

Durant les investigacions els agents van identificar dos xics de 15 i 16 anys, que van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte de tracte degradant.

Els menors van ser posats en llibertat, entregant-los als seus tutors legals, després de ser informada Fiscalia de Menors.