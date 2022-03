La historia de Carlo Ponzi, el inventor del fraudulento esquema piramidal que se relaciona ahora con las criptomonedas

Cuando queremos que nuestro dinero se multiplique constatamos que pactando con los bancos no lo vamos a conseguir. Es cuando oteamos el horizonte en busca de una inversión alternativa... generosa. Así, con la suerte de cara, se han creado algunas fortunas, pero sobre todo se han visto grandes ruinas, desfalcos, simples pérdidas o grandes estafas.

De estas últimas, el nicho recién descubierto es el de las criptomonedas. Suena a dinero, a dinero rápido, y por ello atrae las miradas y las carteras de los más ambiciosos y, con ello también de aquellos más oscuros, dispuestos a sacar rédito de la ambición de más de un desinformado.

Pablo Rodero cuenta aquí la historia de algunas personas que tenían "la vida solucionada" y, al final, lo han perdido todo. Y ya son muchas, centenares de personas. Por eso existe la Asociación de Afectados por las Criptomonedas.

Muchos han sido estafados y aunque las criptomonedas sean la tecnología punta en forma de dinero, la base de estas estafas es más antigua y analógica. Son estafas piramidales, es decir, estafas basadas en un esquema Ponzi.

Los cupones de los inmigrantes italianos

Aunque hay algunos precedentes (Adele Spitzeder en Alemania, Sarah Howe en los Estados Unidos o Baldomera Larra Wetoret en España), el nombre viene de Carlo Ponzi que no, no fue un gran matemático, sino un tipo muy listo sin respeto a la ley: un delincuente. Nació en 1882 en Italia, pero con sólo cinco años emigró a EEUU. Allí aprendió a buscarse la vida. Fue ladronzuelo, estafador y contrabandista.

Pero si su nombre ha pasado a la historia es por lo que luego llamaron esquema Ponzi a partir de una estafa suya. Fue en 1919. Carlo vio una oportunidad en los cupones que los inmigrantes italianos enviaban por carta a sus familias (luego éstas los cambiaban por dinero y podían responder a las cartas).

De modo que montó una empresa que repartía esos cupones prometiendo unas ganancias increibles. Con Securities Exchange Company se podía conseguir un beneficio del 50% de la inversión en 45 días y hasta del 100% si se esperaba 3 meses. ¡Quién se iba a resistir!

El dinero comenzó a entrar a espuertas: los inmigrantes italianos confiaban en su Carlo. Pasó a ser un ciudadano ejemplar. Pero, en realidad, Ponzi no estaba comprando los cupones prometidos. Al principio no hubo problema: entraban tantos miles dólares que la empresa pagaba los intereses religiosamente. Así, con el boca-oreja, ganaba la confianza de más "inversores". Porque, como tantas otras cosas de la economía, todo se basaba en la confianza.

Pero el crédito de Securities Exchange Company tenía, como todo el entramado, los pies de barro. Por encargo de un periódico, un analista financiero, analizó el funcionamiento de la compañía de Ponzi y descubrió que no reinvertía en la empresa ni un sólo dólar. Aquel articulo, publicado por en 1920 en el Boston Post, mostraba que en la caja había 27.000 cupones, pero que las obligaciones contraídas alcanzaban los 160 millones de cupones.

La bomba había estallado, la confianza se había esfumado y centenares de personas golpeaban las puertas de la sede de la compañía demandando sus cupones, o sea, su dinero. El 1 de noviembre de 1920, Carlo Ponzi fue declarado culpable de fraude y condenado a cinco años de prisión (salió tres años más tarde y le volvieron a condenar a otros nueve).

Cómo funciona un esquema Ponzi

Se trata, básicamente, de "prometer el oro y el moro", que muchos piquen y que no todos vengan al tiempo a por su oro. Efectivamente, es una estafa. El anzuelo, de entrada, es que las ganancias (el interés) son mucho mayores que en una inversión ortodoxa (legal).

Imagen que muestra la imposibilidad de lo que ofrece una estafa piramidal. WIKIPEDIA

El fraude consiste en que las ganancias de los primeros inversores se pagan con el dinero que aportan los nuevos. Y así una y otra vez. Es un esquema piramidal y la pirámide funciona, y el chanchullo no sale a la luz, mientras sigan llegando nuevos inversores, o esa, nuevos estafados.

Los casos denunciados por la Asociación de Afectados por las Criptomonedas son similares. Las empresas de brokers empiezan cumpliendo y pagando religiosamente a sus clientes. Mientras entren nuevos inversores no hay problema... o no. Porque hay un punto en que la pirámide es tan grande que no aguanta y con el nuevo dinero ya no es suficiente para pagar a quienes piden su beneficio.

La Ponzi española, hija de Larra

Antes de que se tenga constancia real, el esquema Ponzi ya se había descrito en dos novelas de Charles Dickens: Martin Chuzzlewit (1884) y Little Dorrit (1857). Pero para los españoles el primer fraude piramidal lo protagonizó la hija del escritor español Mariano José de Larra.

Se llamaba Baldomera Larra Wetoret. Des pués de haber tenido que haber pedido muchos préstamos, montó un negocio para darlos. El éxito le llevo a darle forma como Caja de Imposiciones. ¡Pagaba un 30% mensual! Y así, en Madrid muchos la llamaban la "madre de los pobres". Eran los años setenta del siglo XIX.

Pero la cosa tenía truco y, sí, como ella decía, "tan simple como el huevo de Colón". Aunque Baldomera no lo llamara así, en realidad era un esquema piramidal: a los más antiguos impositores se les pagaba con el dinero de los nuevos inversores.

La quiebra llegó en 1876. La "madre de los pobres" huyó a Francia, pero tres años después acabó siendo juzgada y condenada a seis años de prisión. Sin embargo, apenas pasó por prisión. La hija de Larra fue absuelta tras el éxito de una campaña de recogida de firmas. El escritor Juan Eduardo Zúñiga, que estudió en profundidad la figura de Mariano José de Larra, cifra los afectados en 5.000.

De la "estafa filatélica" a Bernard Madoff

Un esquema Ponzi hubo detrás de fraudes tan famosos en España en su día como Sofico (1974), Stanhome (años 70) Fidecaya (1982), Gescartera (2001) o FinanzasForex (2009). El más reciente y de mayor tamaño fue el la "estafa filatélica" de Fórum Filatélico y Afinsa. 465.000 españoles perdieron sus ahorros por confiar en el valor de los sellos.

Imagen de archivo de Bernard Madoff. ARCHIVO

Aunque para famoso en el mundo entero, el de Bernard Madoff, financiero estadounidense. Su estafa fue más que multimillonaria. Se cree que fue cinco veces superior a los de WorldCom o Enron. Alcanzó los 64.800 millones de dólares. Fue condenado a cadena perpetua y murió en prisión en abril de 2021.

Madoff estaba tan bien situado y considerado, también en las altas finanzas, que su fraude afectó a decenas de famosos. El director de cine Steven Spilberg, el cantante John Denver, el presentador estrella de la CNN, Larry King, el dueño de los Mets, Fred Wilpon, el bateador de béisbol Sandy Koufax, el premio Nobel de la paz Elie Wiesel, la actriz Zsa Zsa Gabor o Barbara Bach -ex de Ringo Starr- son sólo algunos de los que trascendieron. Hasta en España hubo estafados: Alicia Koplowitz o la productora de Pedro Almodóvar.