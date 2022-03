Rescatat un home que portava atrapat més de 24 hores en un barranc de Quatretonda

Segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat, el passat 1 de març, cap a les 13.30 hores, els agents van rebre una denúncia per la desaparició de l'home, de nacionalitat espanyola, i que tenia una pròtesi a la cama dreta a causa d'una amputació.

Els agents van ser informats que portava desaparegut des de les 16.00 hores del dia anterior. La Guàrdia Civil va activar aleshores el dispositiu de cerca i l'endemà, a les 15.30 hores, va rebre un avís que el vehicle que conduïa la persona desapareguda havia sigut vist prop del barranc El Corral de Quatretonda.

Quan els agents van arribar al lloc, van confirmar que la víctima no es trobava al cotxe, per la qual cosa van començar a realitzar una cerca pels voltants.

Instants després van trobar conscient a la persona desapareguda. Estava a la mitat d'un barranc de 12 metres d'alçària. La víctima es trobava completament immobilitzada per la mala herba i la seua pròtesi havia sigut danyada, per la qual cosa no podia moure's.

Quan els servicis d'emergència van ser informats dels fets, els van fer saber als agents que l'ambulància, pel difícil accés al lloc, no podria arribar.

Els agents, juntament amb un familiar de la víctima, van buscar la forma per a baixar pel barranc i socórrer a la víctima. Una vegada que van aconseguir alliberar-lo dels arbustos, posar-la fora de perill i realitzar-li una primera assistència, la van traslladar al poliesportiu del municipi, on els esperava una ambulància.

La víctima va manifestar que la seua intenció era buscar espàrrecs en el camp i, al moment menys pensat, va caure pel barranc i va intentar, durant tota la nit, alliberar-se dels arbustos sense èxit.

L'home va ser traslladat a l'Hospital de Xàtiva i, al principi, presentava ferides lleus i símptomes de deshidratació, ja que havia passat la nit a la intempèrie entre matolls en un lloc fred i humit.