Kanye West preocupa a sus fans tras publicar un poema titulado 'Muerto'

La pataleta pública de Kanye West porque Kim Kardashian quiera divorciarse de él, ahora aún más ya que ha conseguido legalmente volver a ser una mujer soltera, está llegando demasiado lejos. No ya porque sus intentos de recuperar el amor de la empresaria sean fácilmente confundibles con una campaña de acoso contra ella, sino porque ya empieza a preocupar su salud mental, de la que ya se sabe que es bastante débil. Lo último, ha dejado asombrados a sus fans publicando un poema que ha titulado DEAD ("Muerto").

Sus más de 15 millones de seguidores pudieron descubrir este martes que el rapero de 44 años que la vena poética que le ha llegado sigue su curso y después de una composición que tituló DIVORCE, ahora le ha llegado el turno a una en la que directamente la sombra de la muerte acecha sobre él y en la que se considera a sí mismo un cadáver.

En el sombrío poema, Ye compone versos que muestran su frustración por estar solo en el mundo. "Nadie quería decirme que estaba muerto/ y las únicas personas que me hablaban estaban en mi cabeza/ Nadie quería decirme que estaba muerto/ y sin embargo solo algunas personas que amé me visitaban en sus propios sueños", comienza el ahora poeta.

"Vendrán a mi tumba y esparcirán algo de pan/ para que los pájaros de mi lápida se puedan alimentar", continúa Kanye, que alude directamente a su familia y a su divorcio en algunos versos como "Mis hijos bailarían para mí en la casa que una vez goberné" o "Es gracioso, ha pasado tanto tiempo desde que sangré". Y no elude tampoco el papel de la prensa en todo su dolor.

"Descubrí un día, en el quiosco del pergatorio [sic],/ que en primera plana había un reportaje contando la historia de mis asesinos", añade sobre cómo se enteró de la nueva relación entre Kim Kardashian y Pete Davidson. "Me sorprendió todo lo que decía/ pues esta información es solo para los vivos/ y sorpresa... ¡Tú eres el muerto!", finaliza.

Kanye West shares “DEAD” poem on Instagram pic.twitter.com/99yDhaQfEH — XXL Magazine (@XXL) March 8, 2022

En el pie de foto, Kanye asegura estar harto de tener que explicarlo todo y que él, antes que nada, es artista. "Me siento comprometido por tener que justificar mi expresión artística tras más de 20 años de oficio con el que he contribuido al planeta. Pero también me veo la necesidad de recordarnos que, a nosotros, como especie, no se nos permita sentir cualquier cosa. Hombres a los que no se les permite llorar, celebridades a las que no se les permite llorar", ha asegurado.

Entre los comentarios y las reacciones de Internet, hay quien le llama "genio", hay quien se preocupa por él, quien le pide que vaya a terapia, quien asegura que debe rezar más y hasta quien diserta sobre cómo a otras artistas sí se les permite utilizar sus desgracias vitales en su arte, aunque también ante este comentario hay quien recuerda que Kanye no está dejando en paz a Kim, no aceptando su 'no'. Más tarde, Kanye fue al cine a ver la última película de Batman. Le gustó.