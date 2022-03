Las fotos de Omar Sánchez, ex de Anabel Pantoja, derrochando química con otra

Hace solo unos días, Anabel Pantoja se emocionó al recordar su historia de amor con Omar Sánchez, su aún marido, pero del que se ha separado, al menos, emocional y físicamente, y se mostró realmente contrariada acerca de la decisión que ha tomado respecto a su ruptura, haciendo saltar todas las alarmas.

"Es un tío que no me merezco. A veces digo: '¿Qué he hecho? Que me he separado, que todo se ha ido al garete'", dijo la colaboradora, dejando entrever que, quizá, se esté replanteando su decisión.

"He sido superfeliz, fue una persona que no voy a poder quitarme nunca de mi vida, es el único que me quiere, que me cuida, que está pendiente de mí y me dio esa salida tan bonita, descubrir ese paraíso de su mano", dijo de su 'negro'.

Además, en los últimos días han salido a la palestra algunos testimonios como el de Chabeli Navarro que han dejado entrever que Omar Sánchez también podría haber sido infiel a su exmujer.

Y este miércoles, precisamente, la revista Diez Minutos se hace eco de una salida nocturna del surfero por las calles de Gran Canaria en la que se muestra muy bien acompañado de una chica morena.

Un mes después de hacerse pública su separación, el canario disfrutó del carnaval de su tierra con una atractiva morena. https://t.co/ZsSZcuQFXV — Diez Minutos (@diezminutos_es) March 9, 2022

Según la información de la revista, Omar y esta misteriosa mujer se mostraban muy cómplices y derrochando química cuando se quedaban a solas, ya que también hace referencia a que estaban acompañados de un grupo de amigos.

"¿Será esta la posible sustituta de Anabel en el corazón de Omar?", se pregunta la publicación. De momento no ha habido reacción por parte de ningún miembro de la expareja.