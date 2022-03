La Audiencia Nacional falla en la demanda de 400 millones por no pagar las ayudas a afectados de la talidomida

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional fallará este miércoles 9 de marzo sobre la demanda interpuesta por la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (AVITE) contra el Ministerio de Sanidad, al que reclama 400 millones de euros por no realizar el pago de las ayudas a los afectados por la talidomida.

La demanda se sustenta en que la Ley General de Presupuestos del Estado 6/2018, en su disposición adicional quincuagésima sexta, establecía la obligación del pago de dos tipos de ayudas a los afectados de la talidomida en España: una con cargo a los presupuestos públicos y otra a la farmacéutica Grünenthal, a la que previamente debía el Gobierno reclamar responsabilidad.

Una cantidad "claramente insuficiente"

En la demanda se denunciaba la "pasividad palmaria" del Ministerio por "no haber concluido el registro de afectados; no haber regulado la exención fiscal de las ayudas; no haber promulgado el real decreto que ordene la petición y pago de las ayudas; y en definitiva, no haber pagado nada de las ayudas que exigía la LGPE 6/2018".

Los últimos PGE, aprobados hace poco más de un mes, vuelve a contemplar para el pago de las ayudas una "cantidad claramente insuficiente teniendo en cuenta los reconocidos oficialmente", según AVITE.

"Es decir, sigue sin dotarse con presupuesto mínimo el pago de unas ayudas que la ley ordenó que fueran satisfechas a los afectados hace ya cuatro años, infradotación presupuestaria que a su vez impide técnicamente la aprobación del real decreto que ordene el pago de esas ayudas", denuncian.