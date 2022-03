El desgarrador mensaje de Rocío Carrasco, coreada al ritmo de "yo sí te creo": "Cometí muchos errores"

Rocío Carrasco vivió este martes un baño de masas, durante el tributo a Rocío Jurado en el Wizink Center de Madrid, coincidiendo además con la celebración del 8-M.

La hija de 'la más grande' fue la encargada de ponerle voz al homenaje a la artista, de quien, además de su faceta en la música, se destacó su figura como feminista. Así, varias artistas fueron pasando por el escenario madrileño para cantar por la eterna Rocío.

Antes, su hija se subió al escenario y dio un emotivo y desgarrador discurso. "Quería contaros muchas cosas. Quería contaros que la lucha por la igualdad la viví y la mamé desde pequeña. Desde muy pequeña. Porque ella me la enseño. Ella me enseñó la lucha por la igualdad. Ella me crio, me crio una mujer maravillosa que me enseñó a no tener que depender de nadie, a que una no se tiene que subyugar y que una no se tiene que someter. Ni ante nada. Ni ante nadie", fueron las primeras palabras de Rociíto.

Entonces, quiso recordar su pasado, visiblemente emocionada. "Yo cometí, como todos sabéis ya, muchos errores. Muchísimos errores. Los cometí desde el punto de vista de una adolescente. Hoy soy una mujer y sé que ella me advirtió y sé que ella tenía razón", dijo con lágrimas en los ojos.

Entonces, pasó a recordar el papel de su madre. "Sus canciones, para muchos de vosotros y de vosotras, son muy especiales para vosotros con un mensaje muy especial. Pero para mí era algo normal, algo cotidiano. Cuando en España los derechos de las mujeres estaban como en la Edad Media, ella alzó la voz y no se enarboló en ninguna bandera. Solo su voz y su actitud para rebatir contra la violencia vicaria", señaló.

Entonces, Rocío se rompió. "Me hubiese gustado compartirlo contigo. Me hubiese gustado poder tenerte aquí. Te quiero, donde quiera que estés", dijo llorando.

Todo el Wizink, entonces, arropó a la hija de la artista y, espontáneamente, se puso en pie para ovacionarla al ritmo de "yo sí te creo".