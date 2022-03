Patricia se queda sin cita en 'First dates': "Me tendré que buscar un Burguer King para cenar y, encima, sola"

Ocurre en pocas ocasiones, pero sucede, como le advirtió Carlos Sobera a Patricia este martes. Y es que la malagueña acudió a First dates ilusionada en busca del amor, pero se encontró sin cita y sin cena.

"Me considero una persona activa y fogosa, pero tampoco estoy diciendo que esté todo el día pensando en eso. Los hombres me gustan sencillos, que tengan un poco de iniciativa... algo parecido a ti", le dijo al presentador.

Pero el tiempo pasaba y su cita no llegaba al restaurante de Cuatro, hasta que Matías Roure, el barman del programa, recibió la llamada de Pablo, la persona que iba a tener la velada con la malagueña.

Matías Roure, en ‘First dates’. MEDIASET

"Me ha surgido un problema personal y no puedo asistir", afirmó el granadino. "Estaba nerviosa esperando a que entrara mi cita y me ha sentado muy mal", reconoció Patricia.

Las disculpas de Pablo no convencieron mucho a la comensal, pero Sobera les emplazó a una nueva velada: "En cuanto podáis los dos me encargo de establecer una segunda cita. Gracias por avisar", le dijo el vasco a Pablo.

Patricia, desilusionada, admitió que "estas cosas no se hacen porque yo ahora me tengo que buscar un Burguer King o un McDonalds a estas horas, no lo veo serio. A ver qué encuentro yo abierto para cenar y, encima, sola".

La malagueña se despidió de Roure y Sobera: "Nos vemos pronto. Ven tan guapa como hoy, que seguro que le conquistas", afirmó el presentador.