Madrid escenifica la fractura del feminismo en un 8-M masivo: "Esta es la manifestación de siempre, la de todas"

Miles de mujeres se han manifestado en marchas masivas este martes 8 de marzo para reivindicar la necesidad de seguir avanzando hacia la igualdad, aunque el movimiento feminista, tras un 2021 sin movilizaciones por la pandemia, se presenta dividido. Al menos en una veintena de capitales españolas se han celebrado dos manifestaciones.

Las discrepancias dentro del movimiento que han justificado esta división se basan en las posturas respecto a la abolición de la prostitución y a las políticas del Ministerio de Igualdad, especialmente la ley trans, que permitirá la autodeterminación de género.

En las marchas de Madrid se ha escenificado especialmente la división donde decenas de miles de mujeres, y también hombres -50.000 según la delegación del Gobierno y 100.000 según las organizadoras- han acompañado en la capital a la Comisión 8M, que defiende un feminismo "inclusivo", bajo el lema 'Derechos para todas, todos los días'.

Por otro lado, unas 6.000 mujeres, y también algunas decenas de hombres, han participado en la marcha convocada por el Movimiento Feminista de Madrid bajo el lema 'El feminismo es abolicionista', según datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Madrid.

En otra ciudades, como Sevilla, también se dejaba ver la división. El Movimiento Feminista de Sevilla ha convocado la manifestación bajo el lema 'La lucha de las mujeres. Por un mundo feminista', que partía de Plaza Nueva. Mientras que por su parte la Asamblea Feminista Unitaria Sevilla la ha convocado bajo el lema 'Feminismo inclusivo, ¡siempre!' y, partiendo desde Torre Pelli, habría reunido a unas 3.000 personas según Subdelegación del Gobierno.

"Esta es la mani de todos los años, la de siempre, la de todas"

La Comisión 8M ha defendido su convocatoria de manifestación en Madrid, instantes previos de que arrancara. "Esta es la mani de todos los años, la mani de siempre, de la Comisión del 8M, que es la que convoca históricamente", ha asegurado Julia Tabernero, una de las 'voceras' de dicha organización, al ser preguntada por la convocatoria por separado de Movimiento Feminista, cuyas tesis difieren de las de la Comisión 8M

Por su parte, el Movimiento Feminista de Madrid ha defendido hacer una marcha diferenciada a la convocada por la Comisión 8M porque quieren acabar "con el silencio y el bloqueo a la agenda feminista". Según Ana De Blas, una de las portavoces del Movimiento Feminista de Madrid, la prostitución y la pornografía "es incompatible con el principio de igualdad".

La exdiputada del PSOE Ángeles Álvarez, presente en esta convocatoria, ha afirmado que este año "no" han querido "dejar pasar que se estaban promocionando desde otros espacios reivindicativos asuntos que van en contra los derechos de las mujeres. Ser mujer no es una decisión personal, no es un sentimiento y hoy estamos para dejar claro". En esta manifestación se han oído cánticos contra la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Sobre esta división, la ministra ha asegurado que el movimiento feminista siempre se ha organizado desde "la diversidad y la pluralidad" pero comparte una "agenda común" que es el fin de la violencia, la corresponsabilidad y el "respeto a la diversidad". "Esa agenda común de lucha es la que no hace estar aquí hoy todas juntas, luchando por todas las mujeres", ha asegurado. Montero ha participado en la manifestación organizada por la Comisión 8M.