Las mujeres afganas se manifiestan en Madrid por el día internacional de la mujer:

El 8M, Día Internacional de la Mujer, es una fecha señalada en todo el mundo y muy importante en todas las sociedades, ya que es el día en el que las mujeres salen a la calle para alzar la voz y "avanzar hacia la igualdad".

Por desgracia, hay países que están muy retrasados en lo que se refiere a la igualdad de género, tal es así, que en muchos territorios se vulneran los derechos humanos de las mujeres hasta límites insospechados y sin consecuencias. Por ello, las mujeres afganas han tomado las calles de Madrid para denunciar las atrocidades que viven en su país.

La periodista española, Magis Iglesias, se ha pronunciado sobre esta situación tan preocupante, "Los talibanes no han cambiado: ellas son secuestradas, las persiguen, no les dejan hacer nada, no pueden salir de su casa y han perdido su trabajo. Además, muchas de ellas aparecen torturadas y muertas", denuncia la periodista durante la manifestación.

El objetivo que tienen y el motivo por el que han salido a las calles este 8 de marzo es el mismo: "Ayudarlas para dar a conocer al mundo el sufrimiento que padecen dentro de un país que se ha convertido en una dictadura asesina contra las mujeres, un apartheid de género".

Es muy importante para la profesora que esta situación no se pase por alto y tenga una gran repercusión, no solo hoy, todos los días. "Piden que el mundo no se olvide de ellas, ya que los medios de comunicación vamos sustituyendo un conflicto por otro, pero el conflicto de ellas no es cualquiera guerra, ellas tienen una vida, con o sin guerra, de muertas. Los talibanes las matan como persona y como ser humano.

Su voces gritando auxilio y socorro quieren que llamen la "atención de todo occidente, en este caso de España y de todas las feministas españolas para que se acuerden de que ellas siguen luchando por su vida".