La gerent d'EMT València copresideix la primera comissió de mobilitat i gènere de l'Associació de Transports Urbans

Serrano destaca la importància de crear aquesta comissió, constituïda aquest dimarts a Vitòria, perquè "la mobilitat no és neutral quant al gènere". "Les dones tenim necessitats i comportaments diferents en termes de transport, com a usuàries i com treballadores. I les nostres empreses tenen una responsabilitat directa per a equilibrar aquesta situació", manifesta en un comunicat d'EMT.

Aquesta comissió, proposta conjuntament a ATUC per Transports Interurbans de Tenerife (TITSA), TUVISA i EMT València, pretén convertir-se en un punt de trobada per a compartir experiències i abordar temes rellevants com la progressió laboral, com tindre més influència i gestionar les pressions de l'equilibri entre vida i treball.

En la mateixa línia, la directora gerent de València posa en valor les accions impulsades des de l'empresa municipal per a sensibilitzar a la plantilla en matèria d'igualtat; per exemple, a través de formació especialitzada i obligatòria a tot el personal de l'empresa.

Actualment, EMT València treballa en el seu tercer pla d'igualtat. La seua implantació formarà part de la gestió estratègica de l'empresa, amb l'objectiu de combatre la bretxa de gènere que existeix en la societat i especialment en el sector del transport.