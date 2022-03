8M.- Defensor del Poble trasllada el seu compromís per a vetlar pels drets de les mares internes de Fontcalent

El Defensor s'ha desplaçat a aquesta presó acompanyat de tècnics de la institució, en la seua condició de responsable del Mecanisme Nacional de Prevenció de la Tortura (MNP), segons ha informat l'òrgan en un comunicat. Durant la visita, s'ha entrevistat amb responsables del centre, entre ells amb el seu director, Santiago de les Heras, i ha conversat i participat en els treballs del MNP amb algunes de les internes.

La situació de les dones privades de llibertat preocupa especialment al Defensor del Poble. Ja en 2018 la institució va iniciar el projecte 'Presons i gènere', pel qual el personal del MNP realitza visites a llocs de privació de llibertat, atenent específicament a la situació de les dones.

Com a conseqüència d'aquestes visites, Gabilondo ha formulat més d'una vintena de recomanacions a la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries. Així, s'han sol·licitat millores per a atendre a les dones víctimes de violència de gènere, per a assegurar un ús inclusiu del llenguatge en els formularis penitenciaris, per a perfeccionar les dades estadístiques de dones privades de llibertat o per a incrementar la formació del personal penitenciari en qüestions de gènere.