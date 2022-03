Ucraïna.- Tres concerts per la pau recaptaran fons a València per a Juntos por la Vida

Els recitals solidaris estan organitzats a iniciativa del músic valencià Andreu Soler, col·laborador de l'entitat. El primer se celebrarà aquest divendres 11 a l'Auditori de Torrent a les 19 hores.

Participaran els cors Orfeó Manuel Palau, Coral Polifònica de la Unió Musical de Torrent, Conjunt Coral de L'Escola de la Unió Musical de Torrent, Cor Veus del Turia, Cor Seele del Col·legi Alemny de València, Cor de la Vila de Godella i Escola coral de Torrent.

L'endemà passat, el diumenge 13 tindrà lloc un altre concert en l'Església d'Énguera, a les 18.30 hores, amb la Societat Coral de San Antonio de Benageber dirigida pel propi Andreu Soler.

També el diumenge 13 està previst un altre recital a L'Eliana, a les dotze del mediodia, amb l'actuació de Cor de la Unió Musical de L'Eliana, Cor de L'Eliana i Escoleta, Cor Seele, Cor Veus del Turia, Ceip Garb i Escola Coral de L'Eliana.

Diversos voluntaris de Juntos por la Vida es troben des de dimarts passat en la frontera de Polònia amb Ucraïna per a dur a terme ajuda d'emergència i humanitària als refugiats ucraïnesos que fugen de la guerra. També organitza el trasllat de moltes famílies ucraïneses a València per al seu acolliment per famílies.

Els fons recaptats en els concerts solidaris es destinaran a sufragar les despeses de l'acció humanitària. Aquesta fundació rep donacions en el seu web per a sufragar les despeses de l'operatiu, ja que només compta amb fons propis i aportacions particulars.