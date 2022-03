Falles.- L'Ajuntament premia a cinc dones relacionades amb les festes pel seu treball per la cultura festiva

En aquest acte, que s'emmarca en la festivitat del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, i de les festes falleres, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha considerat aquest dia "clau en la necessària i justa reivindicació per la igualtat real en la societat entre dones i homes", ha indicat el consistori en un comunicat.

També ha agraït "el treball i grandiós llegat de les dones homenatjades, que han augmentat el patrimoni festiu de València", i ha reclamat "igualtat i visibilitat per a les dones en els diferents àmbits de la ciutat i, principalment, en les Falles".

Concretament l'Ajuntament ha homenatjat l'actriu i directora del grup de teatre de la Falla La Vall de Laguar-Pare Ferris, Empar Brisa, "qui amb les seues interpretacions i direcció ens ha acostat obres d'autores i autors contemporanis del teatre valencià".

També han rebut una distinció Rosana Mateo i Mari Carmen Casat, organitzadores i coordinadores de la festa "que, des de la Junta Central Fallera, han posat especial atenció en la potent xarxa associativa de les comissions falleres"; Un altre guardó ha sigut per a la llicenciada en Belles Arts i membre del Gremi d'Artistes Fallers, Marisa Falcó, que ha dissenyat i construït més d'un centenar de falles; i finalment ha rebut un aplaudiment la dolçainera Susana Díaz Tejedor, membre de la directiva de la Federació Valenciana de dolçaineres i dolçainers, Tabaleteres i Tabaleters que, a més, imparteix formació sobre música tradicional des d'una perspectiva feminista.

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha participat en aquest acte institucional acompanyat de la regidora d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud, el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, i altres membres de la corporació. En la celebració també ha estat present la fallera major de València, Carmen Martín i la seua cort d'Honor, així com representants d'entitats falleres.

"RELLEGIR LA HISTÒRIA DE LES FALLES"

Abans de la intervenció de l'alcalde, ha parlat la regidora d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud, qui ha assegurat que per a "rellegir la història de les Falles cal comptar amb l'aportació de les dones", i ha parlat de "les polítiques transversals de l'Ajuntament per a arribar a una igualtat real".

Per la seua banda, el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha reconegut "que al món de les Falles, com en la resta dels àmbits, queda molt de camí per a recórrer per a aconseguir eixa igualtat, malgrat que aquesta festa ja es caracteritza per ser inclusiva i igualitària". I ha manifestat el seu desig de "continuar treballant de valent perquè aquest tipus de reconeixement siga innecessari"

En l'acte també ha participat la fallera major, Carmen Martín, qui ha defès el paper de les dones "preparades i compromeses" i ha aprofitat l'oportunitat "per a demandar igualtat per totes les dones del món". Finalment, les premiades han agraït el guardó per un treball "en moltes ocasions invisibles", i ho han rebut com "una empremta per a continuar treballant per la igualtat", i amb l'objectiu de "reivindicar la seua presència i la de les seues predecessores en la memòria col·lectiva, amb el corresponent reconeixement professional".

Altres referents femenins reconeguts en edicions anteriors han figurat periodistes, presidentes, orfebres, músiques, indumentaristas, artistes falleres, pirotècniques i dones pertanyents a altres àmbits de les falles.