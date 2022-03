Un libro reivindica a Juan Piqueras como "figura clave" para introducir la vanguardia cinematográfica en España

Se trata de un estudio biográfico coeditado en versión castellana y valenciana por el Institut Valencià de Cultura y Barlin Libros. Tras la presentación del volumen, La Filmoteca proyecta el clásico soviético 'El acorazado Potemkin' (1925) de Sergei M. Eisenstein. La película se podrá volver a ver el viernes 11 de marzo, a las 18.00 horas.

A pesar de no ser conocido entre el gran público, el requenense Juan Piqueras (1904-1936) fue una "figura clave en la introducción de la cultura cinematográfica de vanguardia en España", destaca el Institut Valencià de Cultura.

Nacido en una familia de jornaleros y de formación autodidacta, entró en el círculo intelectual y literario de València, que pronto se le quedó pequeño. Ya en Madrid, se convirtió en un nombre destacado de los ambientes cinematográficos de la generación del 27 y en 1928 fundó el primer cineclub de España.

Corresponsal en París desde 1930 para varias publicaciones, en 1932 creó 'Nuestro Cinema', sin duda la revista especializada más prestigiosa de la época, reconocida internacionalmente. Su intensa vida, así como sus aportaciones a la reflexión cinematográfica, se vio truncada por el golpe de estado militar de julio de 1936. A finales de ese mismo mes, Piqueras fue fusilado por su militancia comunista.

El cineasta valenciano Ricardo Muñoz Suay, fundador de La Filmoteca de València, era consciente de la relevancia de la trayectoria intelectual del cineasta de Requena. Por eso, Muñoz Suay decidió que la primera sala de La Filmoteca llevara el nombre de Juan Piqueras. Ahora, el libro 'Los años imposibles' recupera la memoria de este pionero del pensamiento cinematográfico en España.

Con 'Los años imposibles' Enrique Fibla busca abrir un nuevo capítulo en la recuperación de la memoria histórica, al rescatar la vida de uno de los "eslabones perdidos de la cultura de nuestro país, borrado por la dictadura franquista".

BIOGRAFÍA Y ENSAYO

'Los años imposibles' es un libro híbrido, a caballo entre la biografía y el ensayo, narrado en parte por Ketty González, la mujer de Piqueras, a la que dejaron viuda y sin posibilidad de encontrar su cuerpo, que todavía a día de hoy sigue en paradero desconocido.

Enrique Fibla Gutiérrez (València, 1987) es un investigador especializado en la intersección entre cultura visual, archivo y discurso político. Es doctor en Filosofía de la Imagen por la Universidad Concordia de Montreal y máster en Estudios Cinematográficos por la Universidad Estatal de San Francisco.

Ha publicado en revistas internacionales como 'Journal of Spanish Cultural Studies', 'Film History' o 'Screen'. Es coeditor del libro 'Global Perspectives on Amateur Film Histories and Cultures' (Indiana University Press, 2021).

También ha dirigido el proyecto de investigación 'Artesanos del cine', en la Elías Querejeta Zine Eskola de San Sebastián, y trabaja como coordinador de debates en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

Con motivo de la presentación del libro, La Filmoteca de València proyecta 'El acorazado Potemkin' (1925) de Sergei M. Eisenstein, el gran clásico del cine soviético, que era muy admirado por Juan Piqueras.

'El acorazado Potemkin' se centra en un hecho histórico: el motín que organizó la tripulación del acorazado de la Armada Imperial Rusa, cansada de las vejaciones de sus oficiales. La revuelta de la tripulación recibió el apoyo del pueblo de Odesa, que fue reprimido luego por las tropas zaristas.

Encargado a Eisenstein con motivo del vigésimo aniversario del alzamiento popular de 1905, el film es un símbolo del comunismo soviético y refleja los valores fundacionales de la Revolución de 1917. Considerado como uno de los grandes clásicos de la historia del cine, es también una obra maestra por su puesta en escena cinematográfica, la composición de sus encuadres y su extraordinario montaje.