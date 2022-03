Dani Martín parece estar pasando uno de sus mejores momentos. Está centrado en su nueva música y, además, vuelve a estar ilusionado en el amor gracias a la influencer María Partida.

Pero, por si quedaba alguna duda de la gran etapa personal que vive, ha querido mostrar su lado más natural y sincero en Instagram con un post que ha extrañado a muchos, pero que no es sino un canto a su libertad.

"La juventud es un gran momento, pero el presente también", reclama. "A veces busco esa frescura que tenía con 28, pero siento que eso es forzado ya. Prefiero sacar la verdad que tengo con 45 antes de hacerme el jovencito".

"Me encanta enseñaros cómo ronco, que no estar delgado y comer patatas fritas si te lo pide el cuerpo es salud, que tengo granos, que soy inseguro, que me equivoco mucho, que me encanta el vino [...] que hacer una gira de pocos conciertos me hace más feliz que hacer muchos", destaca.

"Estoy haciendo canciones, voy a hacer un disco, pero no me apetece seguir ningún canon, ni acercarme al sonido actual, ni hacer 34 duetos, ni trabajar con los productores de moda", asegura el exvocalista de El Canto del Loco. "Me apetece hacer lo que me salga, lo que sienta. Creo que, para alguien que se dedica a crear, lo más importante es vivir, da igual la etapa".

"Yo no tengo un cuerpo esculpido, jamás lo tendré", opina. "Soy un desastre en muchas cosas y maravilloso en otras. Me encanta comer, beber, las sobremesas, las siestas, hablar de cosas escatológicas. No me gustan las redes sociales creadoras de monstruos, me gusta más cuando se utilizan de manera natural y mostrando verdad".

"Soy un niño pequeño en cosas y me enfado como tal: cuando me enfado, me voy al sofá de los enfadados como un niño de 6 años", escribe en su post de Instagram. "Estoy medicado desde hace un año y me está ayudando mucho, acompañado de mi terapia".

Por último, Dani Martín termina diciendo que le dan miedo las drogas, que echa de menos a su fallecida hermana y a los amigos de su infancia. "Cuántas contradicciones, ¿eh? Pues ese soy yo", concluye el cantante.