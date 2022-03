León Benavente i Crystal Fighters s'incorporen als Concerts de Vivers de València

L'organització ha anunciat que el cartell suma cinc artistes més. En primer lloc, la banda León Benavente tornarà a la capital del Turia el dijous 14 de juliol en la gira de presentació del seu nou disc, 'Era'. D'altra banda, Crystal Fighters actuarà el divendres 22 per a posar a ballar al públic dels Jardins de Vivers.

El festival també ha confirmat a diversos intèrprets convidats que formaran part d'algunes de les 18 cites musicals que componen el cicle. Així, El Tio La Careta tocarà el 2 de juliol abans de Los de Marras; la mallorquina Maria Jaume obrirà l'escenari el dissabte 9 coincidint amb la presència d'Antònia Font; i The Danse Crashers completen la festa de presentació del festival Rototom Sunsplash que se celebrarà el 17 de juliol amb Julian Marley & The Uprising com a cap de cartell.

La cita "manté el seu objectiu d'integrar a artistes consolidats i emergents d'estils diferents: pop, rock, electrònica, rap, llatina, reggae i música urbana", destaquen els seus impulsors en un comunicat.

A més, l'esdeveniment compleix amb el criteri de paritat de gènere, compta amb una important presència d'intèrprets valencians i els preus de les entrades estan per davall de la mitjana estatal (entre 12 i 35 euros) respecte a espectacles similars.

Els Concerts de Vivers es complementen amb una zona de restauració dotada d'una oferta gastronòmica variada i diferents servicis (aparcament de bicicletes, gespa artificial, etc.). En aquesta edició participaran 10 empreses promotores valencianes.

