L'Ajuntament de València protegeix La Llotja amb vigilància privada durant la setmana fallera

Sobre aquest tema, ha confiat a evitar amb aquestes mesures, sumades al reforç policial en els diferents monuments de la ciutat, que es puga produir qualsevol dany sobre aquest monument "tan important per als valencians i valencianes". El pressupost d'aquest servici ascendeix a 5.766 euros i serà a càrrec de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals.

En relació al tancat de la Llotja, l'únic monument de la ciutat que comptarà amb aquesta doble protecció a causa de la situació de l'edifici, la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals optarà per una estructura diàfana per a no impedir la seua contemplació.

La vigilància privada en la Llotja funcionarà des del 14 al 19 de març, coincidint amb la setmana fallera i l'arribada de més turistes a la ciutat.

"Des de l'Ajuntament de València continuem impulsant, a més, la campanya de conscienciació amb el lema Respecta València per a evitar les agressions al patrimoni", ha recordat Glòria Tello, qui ha incidit que "l'Ajuntament inverteix cada any centenars de milers d'euros a reparar i rehabilitar el patrimoni municipal".