Catalá demana una "rectificació" al Rialto per "oblidar-se" de Rita Barberá en la campanya del 8M

"Oblidar-se de l'alcaldessa que més temps ha governat aquesta ciutat no és un lapsus, és intencionat i respon el sectarisme pur i dur que practica aquest govern", ha afirmat Catalá en un comunicat, en el qual ha denunciat el "sectarisme" del govern de Joan Ribó i dels socialistes.

Al seu juí, "Rita Barberá va trencar un sostre de cristall governant 24 anys València i va defendre a la dona com millor es pot fer, que és des del treball dur i compromès amb la seua ciutat" i ha lamentat que en "un dia com hui, on tots hem d'estar units per a reivindicar la figura de la dona, aquest govern impose la seua ideologia i es dedique a fer campanyes desafortunades per ser excloents".

Catalá ha assenyalat que la fi de la campanya és "bo per a reivindicar el paper de la dona, però és desafortunada en el moment en què s'obliden intencionadament de noms tan importants com Rita Barberá, quan si apareixen dones d'altres partits".

"Exigim una rectificació immediata i que s'incloga el nom de Rita Barberá", ha afirmat Catalá. La portaveu del PP fa referència a la campanya que s'ha llançat en xarxes socials 'Seu amb els referents', composta per una sèrie de vídeos i publicacions per a donar a conéixer a les dones referents per la igualtat i el feminisme del projecte 'Bancs per la igualtat', pel qual s'han tenyit de color morat 30 bancs de diferents punts de la ciutat.