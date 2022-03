El viaje de ida y vuelta de Jorge entre Madrid y Polonia: llena seis coches con comida y regresará con refugiados

Huyen de las bombas y los disparos sin nada, dejando toda su vida atrás y metiendo en una pequeña maleta lo poco que han podido coger antes de salir de casa. Es el drama de los ucranianos que abandonan su país ante la decisión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, decidido a "invadir" el país vecino con el objetivo de su "desmilitarización y desnazificación", un éxodo de personas que podría convertirse en el más numeroso del último siglo. Esta crisis humanitaria ha provocado una oleada de solidaridad en los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, este es el caso de Jorge, un hostelero madrileño que desde que empezó a ver las imágenes de la guerra decidió poner su granito de arena para que el inicio de la nueva vida de los refugiados en un lugar desconocido sea lo más sencillo posible. "Llevamos los coches llenos de medicinas, comida y ropa. Estoy bloqueado de la cantidad de gente que nos ha querido ayudar", asegura

Hace dos semanas, el dueño del establecimiento Campanoli, en Madrid, cuenta a 20minutos, que tras ver lo que estaba sucediendo en Ucrania, llamó a un amigo para que ver qué podían hacer para ayudar a todas estas víctimas de guerra. "Ambos empezamos a mover esta idea entre todos nuestros conocidos a través de Whatsapp, y lo que se nos vino encima fue incontrolable. Una ola desbordante de solidaridad con centenares de donaciones que hemos ido metiendo en un local que tengo cerrado por la Covid, y ahora está lleno de productos de primera necesidad", describe.

Madrileños cargando los coches de suministros para llevar a Polonia en ayuda a los refugiados ucranianos. Jorge Paris

Así, un total de seis vehículos cargados de ayuda humanitaria viajarán este miércoles hasta la frontera entre Polonia y Ucrania. Un recorrido que se costearán Jorge y el resto de personas que han ofrecido sus coches para llevar estos suministros. Este hostelero destaca que, por ahora, hay disponibles "30 plazas", algunos de ellos están adaptados para llevar a bebés, donde en cada uno habrá dos conductores para hacer "más llevadero" el viaje.

Aparte de llevar esta ayuda, esta iniciativa del hostelero conlleva traerse a Madrid al mayor número de refugiados ucranianos para que puedan comenzar una nueva vida. "Hemos creado varios grupos de Whatsapp donde hay coordinadores que organizan estas operaciones, nos llegan miles de mensajes de ucranianos que siguen en su país que nos piden nos llevemos a sus familiares", sostiene.

"Me tiene preocupado que mucha gente que pide auxilio todavía está en el país, están escondidos, y nos piden que les esperemos que en dos o tres horas intentan salir de Ucrania. El problema es que no podemos esperar allí a ver si salen o no... es una situación dramática, pero intentaremos a ayudar al mayor número de personas", añade Jorge.

Mapa con la ruta a coche de Madrid a Polonia. Jorge Paris

Este hostelero cuenta que ha recibido muchas llamadas de personas anónimas que quieren ayudar acogiendo a estos refugiados. "Cada persona que nos llama nos comenta su situación, y nos dicen la cantidad de gente que pueden llegar a acoger en sus casas", señala.

En total serán 3.320 Kilómetros de ida y otros 3.320 kilómetros de vuelta, casi tres días de viaje en cada sentido, antes de regresar a Madrid a por más provisiones, parando en diferentes puntos en el camino. "Queremos traerles para que tengan una mejor vida, al menos hasta que finalice el conflicto", concluye Jorge.