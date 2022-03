La batalla judicial entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro no cesa. Durante varios años, ambos se han visto las caras en los tribunales por la paternidad de Alejandro Reyes, el cual es legalmente hijo del presentador, y próximamente se van a ver de nuevo las caras frente a un juez.

La guerra se avivó tras una controvertida entrevista de Navarro en Sábado Deluxe en la que, tras mucho tiempo callado, dio su versión sobre el tema y mostró ciertos documentos para intentar demostrarla.

Pero el nuevo capítulo de su enfrentamiento volverá a ser en los juzgados, tal y como informó la venezolana a Europa Press en la inauguración de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

"Es tan tedioso el tema que la gente, cada vez que me ve con una noticia de estas, apaga la tele", opinó la actriz. "Yo no tengo que defenderme de nada. He ganado todo y lo que queda también".

"La ley tarda un poco, pero no pasa nada porque todo está bien. A corto plazo tenemos un juicio. Dudo que sea el definitivo, pero me da igual", declaró finalmente.