Falles.- Reyes Martí dispara la mascletà del 8M amb un mantell violeta i en memòria del seu pare

Les pluges, que van provocar la cancel·lació de la 'mascletà' del dilluns, han donat un respir a la plaça pel 8M i Reyes Martí ha pogut desplegar la seua pólvora malgrat d'un lleuger plugim.

La pirotècnica s'ha mostrat "molt emocionada" després de l'espectacle, en el qual el color morat ha acompanyat al cos central de la 'mascletà' pel sòl, en una "picada d'ullet a les dones". "Tots tiren el fum per l'aire i nosaltres en terra", ha explicat, al mateix temps que ha assenyalat que el material ha sigut "autòcton valencià 100%", "sense un tro xinés, tot de la terreta".

A més del to violeta, també ha tingut protagonisme el blanc. "El meu pare sempre solia fer les mascletaes en color blanc i aleshores nosaltres diem que el nostre color de gala és el blanc, és més delicat a l'hora de treballar perquè s'embruta més", ha detallat. "Tot ha sigut pensant en el meu pare, a més del Dia de la Dona", ha assenyalat.

El "mantell blanc i morat" de la Pirotècnia Martí, de més de 150 anys d'antiguitat, ha comptat a més amb cinc focs terrestres i un bombardeig final de 30 segons. Ha sigut una 'mascletà' "completament clàssica", com li agradaven a Pascual Martí.

També ha sigut "una picada d'ullet a les dones, a tothom, sobretot per a ell", insisteix Martí recordant al seu pare. "Aquests dies pensava, com feia malament temps, 'papà, bufa d'alguna manera, vinga', i hui era la seua mascletà", ha assenyalat.

Reyes Martí ha llançat a més un missatge a les dones i a "qualsevol persona que tinga una il·lusió": "Que vaja a per açò, que no mire fronteres i que no hi ha barreres".

Tant en els carrers limítrofs com en el balcó de l'Ajuntament, el públic ha mostrat peces, llaços i mocadors en tons violetes i morats per a reivindicar els drets de les dones. També la Cort de la Fallera Major, Carmen Martín, i la pròpia ambaixadora de les festes, amb un llaç morat al voltant de la cintura i, com les seues companyes, mascaretes i un pin en la banda del mateix color.

"PER LA IGUALTAT I PER LA PAU"

Després del tret, la Fallera Major s'ha mostrat "encantada" amb l'espectacle de Martí, que "sempre que ve triomfa", i ha valorat el "gran gest que han tingut tots per aquesta mascletà tan important i per reivindicar tot pel que lluitem i lluitarem, per la igualtat i per la pau", ha manifestat als mitjans.

El 8M s'ha deixat sentir també en la música. L'última cançó que ha sonat abans de la mascletà ha sigut la versió fallera de la cançó 'Ay, mamá' de Rigoberta Bandini, que han realitzat els fallers de la comissió Conde Salvaterra-Cirilo Amorós i s'ha popularitzat a les xarxes socials.

Així mateix, entre les convidades al balcó hi havia cinc dones que ha homenatjat l'Ajuntament per contribuir i treballar en favor de la cultura festiva de la ciutat i una representació d'esportistesfemenines, entre unes altres. També ha acudit el dissenyador Francis Montesinos i, en el plànol polític, la síndica de Compromís a les Corts, Papi Robles, i el president del PPCV, Carlos Mazón.

També han acudit al balcó el dissenyador valencià Francis Montesinos; els mantenidors de les Falleres Majors, SalvadorDomenech i Miguel Prim, i representants d'entitats socialscom a Amnistia Internacional, Intermon Oxfam, PAH València i Stop Desnonaments València.

22 PERSONES ATESES

Respecte al balanç sanitari, 11 persones han sigut ateses, encara que no s'ha evacuat a cap a l'hospital. En concret, hi ha hagut 19 lipotímies, dos dones ferides i una altra amb una crisi asmàtica, segons ha informat Creu Roja.

El dispositiu ha comptat amb 76 professionals, entre ells 59 socorristes, 12 TES, dos infermeres, un metge i dos coordinadors, a més de deu vehicles.

Aquest dimecres l'espectacle serà a càrrec de la Pirotècnia Crespo, empresa històrica de la capital de la comarca de la Ribera amb més de 100 anys d'antiguitat, que té el record Guinness per fabricar i disparar la traca més llarga del món, amb 13.500 m. La 'disparà' es caracteritzarà per un final "a la marxeta", digital, súper ràpid i dos finals alhora amb colp de brunzidor roig i verd.