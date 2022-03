En la sociedad en la que vivimos, cada vez es más habitual que las familias quieran aumentar su familia adoptando un hermanito de cuatro patas, acudiendo a asociaciones y protectoras en búsqueda del perfecto candidato. Es entonces cuando realmente te das cuenta de la cantidad de organizaciones que hay dedicadas al rescate y a la protección de animales indefensos que son abandonados o que simplemente se extravían.

Para elegir la protectora adecuada es importante tener referencias del sitio, visitar las páginas web y ver el trabajo de cada uno de ellas y la necesidad de ayuda que tienen. Sean grandes o pequeña, las protectoras realizan una labor muy importante con los animales, empezando por el rescate de muchas mascotas. Hablamos con Carolina Corral, presidenta de la Asociación para la Liberación y el Bienestar Animal (ALBA).

Primeros pasos de un rescate

"Hola, ¿es esta la protectora ALBA? Mira, estaba volviendo a casa de comprar y no dejo de escuchar un gato maullando en una de las calles cercanas a mi casa. Creo que está dentro de un coche, porque no soy capaz de localizarlo, Parece pequeño. ¿Podéis hacer algo?". Esta es una de las llamadas más comunes que Corral recibe a diario en la protectora, gatos que quedan atrapados en los motores de los vehículos o que están demasiado asustados para salir.

"Las gatas no tienen sitios seguros donde dar a luz a sus cachorros, muchas los esconden en los motores de los coches y, claro, si éste se mueve y luego no vuelve al mismo sitio, esos gatos se extravían completamente, han perdido a su madre y no pueden sobrevivir solos. Hay que rescatarlos", explica la presidenta de la asociación.

En el caso concreto del gato atrapado dentro del motor del coche, los primeros pasos a seguir por esta protectora son claros: "Acudimos a la zona donde se encuentra el vehículo y nos ponemos en contacto con la policía para ver si pueden localizar al dueño, ya que es más fácil si éste está presente y nos puede ayudar el capó del coche para facilitarnos la tarea de sacar al gato del motor".

Tanto con el dueño como sin él, la organización asegura el área con unas redes rodeando el coche para evitar que el gato se asuste y salga corriendo o a esconderse en otro vehículo. "Si estamos solos, levantamos el coche un un gato e intentamos sacar al animal del motor o al menos dirigirle hacia una salida donde sea accesible para nosotros", explica Corral.

El momento de la recogida del animal es posiblemente el más complicado, porque siempre pueden surgir improvistos: "Se puede escapar, puede huir al estar tan asustado, nos puede arañar. Es normal que reaccionen así, por eso es la parte más complicada de todas".

Pasa lo mismo cuando se trata de rescatar a un gato de lo alto de un árbol. "Mientras que la mayoría de los bomberos llegan y les enchufan con una manguera de agua para que bajen, otros colaboran con nosotros y escalan a ellos para cogerlos con sus propias manos", relata la presidenta. "Pero siempre con un equipo de gente en el suelo, por lo que pueda ocurrir".

Chequeo veterinario y proceso de socialización

Antes de que el animal rescatado sea puesto en adopción debe pasar por un chequeo veterinario para comprobar que esté sano y en el que se comprueba también si tienen chip o no y si están esterilizados. Además, también pasan por un proceso de socialización. "Piensa que son animales que has capturado, no se suelen fiar de ti, están aterrorizados. Es importante ganarse su confianza, que vean que el lugar en el que están ahora es seguro para ellos y que no tienen que tenerle miedo ni a las personas ni a otros animales", detalla Corral.

En el caso de que estén completamente sanos y no se sepa de donde vienen, se empieza a trabajar la confianza con ellos. "Algunos lo hacen en casas de acogida ya que es más fácil para ellos", comenta la presidenta de ALBA. "Los gatos veterinarios corren a cuenta de la protectora, muchas veces son servicios externos y otras, como nuestro caso, es a través de los veterinarios de la misma asociación, depende de cómo lo haga la organización", añade.

En busca de un hogar

El proceso de socialización puede ir desde días a meses. "Es igual que cuando capturamos a un perro callejero, hasta que se fía de nosotros y entra en la jaula trampa puede pasar mucho tiempo", ejemplifica la directora. "Una vez ya son animales sociables, podemos buscarles una familia, aunque no los damos a cualquiera que venga en busca de una mascota".

El proceso de adopción en ALBA, al igual que en el de la mayoría de protectoras y asociaciones, es cada vez más estricto. "Nosotros primero mandamos un formulario con preguntas para conocer a la persona y, si nos gustan las respuestas, concertamos una cita con ellos para conocerles mejor y que vean a los animales del refugio", cuenta Corral. "Si alguno de los perros o gatos que tenemos encaja con las necesidades de esas personas, formalizamos la adopción", concluye.