Así es Romeo Beckham: futbolista, modelo y vivo retrato de sus padres

Es algo que salta a la vista cuando alguien entra en su perfil de Instagram, donde cuenta con casi tres millones y medio de seguidores: Romeo Beckham es, genética mediante, el vivo retrato de sus padres. Las facciones angulosas pero suavizadas de sus padres le confieren un rostro que no solo le ha venido bien a la hora de buscarse un hueco en el mundo influencer sino en la moda, de la que tanto ha aprendido de su madre. A eso hay que añadirle un cuerpo, ya tatuado, que va asemejándose al de su padre, máxime cuando se pone la elástica de un equipo de fútbol. Romeo es, algo así, como la mezcla perfecta de Victoria y David Beckham. Y eso sin desmerecer a sus hermanos.

Romeo James Beckham es el segundo hijo del matrimonio y nació en el Hospital Portland, dentro de la Ciudad de Westminster, en Londres, el 1 de septiembre de 2002, en el último año de su padre como jugador del Manchester United, por lo que sus primeros años de vida los pasó en Madrid cuando el centrocampista diestro fue el fichaje estrella de Florentino Pérez para el club blanco en el verano de 2003.

Tras cuatro temporadas, su vida pasó primero por Los Angeles, en cuyos Galxy militó David Beckham cinco años (con dos cesiones al Milan AC, trasladándose también la familia) y por último, un año en el Paris Saint-Germain, por lo que el joven Romeo y sus hermanos habían vivido en cinco países en una década. Lo curioso es que, a pesar de todo, una vez su padre se retiró del fútbol profesional en 2013, él y sus hermanos Brooklyn, el primogénito, y Cruz, el tercero y nacido en la capital de España, entraron a formar parte delas categorías inferiores de uno de los principales equipos de Londres: el Arsenal.

Hoy en día siguen siendo grandes hooligans de los gunners, aunque solo un año después fuese liberado de su contrato con la Arsenal's Academy. Fue muy curioso cómo entonces, quizá en un acto más de rebeldía juvenil, aseguró que él nunca había querido ser futbolista, sino tenista, por lo que comenzó a tomar clases con nada más y nada menos que uno de los mejores jugadores británicos de la actualidad: Andy Murray. Todo esto, además, mientras asistía a la Wetherby School en Londres y, más tarde, luego a la Millfield School en Street, en el condado de Somerset. Ninguno de los dos centros es privado.

Sin embargo, en 2020 todo cambió y anunció que deseaba volver al fútbol profesional después de casi cinco años -aunque nunca había dejado del todo el tenis, siendo entrenado desde 2015 por Grigor Dimitrov-. Y lo que hace el dinero: su padre cambió la pista de tenis que había construido en su mansión por un campo de fútbol para entrenar junto a él, a quien le llegó la oportunidad en septiembre de 2021, justo tras cumplir los 19 años y, claro, por contacto paterno.

Ficha por el Fort Lauderdale CF de la USL League One. Básicamente, este equipo es el filial del verdadero club que dirige su padre, el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS). En su debut, el 19 de ese mismo mes, empató 2 a 2 contra el South Georgia Tormenta FC. Como curiosidad: uno de los diez jugadores que le acompañaban en el campo era Harvey Neville, hijo de otro exfutbolista y excompañero de su padre en las filas del Manchester United, Phil Neville. Este año, Romeo Beckham ya ha debutado con el primer equipo (con victoria, 4-0).

Pero aparte de los deportes, Romeo está más que acostumbrado a los focos, las cámaras, las pasarelas, las alfombras rojas y, en definitiva, a todo aquello por lo que Victoria Beckham es quien es. Por eso mismo es fácil rastrear que nunca de tal palo, tal astilla fue tan elocuente como en su caso: también se dedica al modelaje.

De hecho, a pesar de los esfuerzos de su madre por cierto hermetismo y no querer exponerlo a la vigilancia constante de los flashes, el entonces pequeño Romeo consiguió su primer contrato en el mundo de la moda a la edad de diez años. Y no fue con una marca cualquiera, sino con Burberry, para quien protagonizó no solo varias vallas publicitarias sino que fue el protagonista de la campaña navideña del año 2015.

Romeo, ahijado de Elton John y Elizabeth Hurley, estuvo saliendo con la actriz de Stranger Things y Enola Holmes Millie Bobby Brown, a quien conoció en una gala de UNICEF en 2016. Sin embargo, comenzaron su relación en 2019 y solo duró dos meses. Tras ello, en el verano de 2020 comenzó su historia de amor con la modelo Mia Regan. Y precisamente con ella ha sido noticia recientemente.

Ambos han firmado un millonario contrato (según The Sun sería de 1,6 millones de dólares, alrededor de 1.445.000 euros) con la marca deportiva Puma para una línea de ropa que no hace distinción de género y que ha sido diseñada para "desafiar los puntos de vista actuales". Además, recientemente ha sido portada de L'Uomo Vogue vistiendo distintos looks de Prada.