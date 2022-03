Ucraïna.- Ciutat de la Llum podria albergar refugiats com a solució provisional per a estades de "no més de 24 hores"

"En principi, es pretén que estiguen ací no més de 24 hores, no pernoctar" i després es derive a aquestes persones on el Ministeri diga, ha explicat en declaracions als mitjans en la Plaça de la Muntanyeta a Alacant després de la lectura del manifest pel 8M.

Aquest dilluns, tècnics del Ministeri de Migracions van estar estudiant quin serà el lloc i la ubicació, encara que la subdelegada ha garantit que "s'està treballant per rebre'ls amb la major dignitat, amb el major respecte i amb la millor atenció; en què siga tot molt organitzat".

També ha destacat que s'està atenent a les persones que arriben, per part d'efectius de la Creu Roja i des de la Generalitat, i que "ara mateix, el prioritari és la màxima coordinació entre les institucions" i això "s'està fent bé i es farà bé".

"No càpia cap dubte que Espanya sempre ho ha fet bé, ha sigut solidària i en això estem, però a vegades costa una mica", ha agregat la subdelegada, per a remarcar que l'objectiu és que "les dones, les xiquetes i els adolescents estiguen protegides des que ixen de Polònia fins que arriben al punt de destinació: Eixa és la nostra prioritat".

Finalment, ha insistit que "encara" no pot concretar quan i on estarà eixa ubicació per a albergar refugiats perquè els tècnics "ahir van estar veient quin és el lloc més idoni" i "veient tot el que fa falta per a muntar això", per la qual cosa no pot determinar si serà "en una setmana o mitja setmana".

"En principi ens van traslladar que no és per a pernoctar, però ja se n'anirà veient", ha resolt Poblador, encara que ha confirmat s'estan preparant per a "el pitjor escenari possible" perquè "han eixit dos milions de persones".