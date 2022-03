8M.- La vaga feminista estudiantil buida les aules i pren els carrers a València contra "el masclisme i l'homofòbia"

Durant la manifestació, que ha començat en la Facultat d'Història, s'han escoltat proclames com a "Masclisme i homofòbia al racó de la història", "Si nosaltres parem es para el món" o "Obreras y estudiantes, unidas y adelante".

"Eixim al carrer perquè les reivindicacions segueixen vigents, segueixen assassinant les dones de llarg a llarg de l'Estat Espanyol i a la resta del món, seguim patint violències masclistes, se segueix impedint l'avortament lliure i gratuït en moltes comunitats i províncies i han augmentat els casos de violació i agressions del col·lectiu LGTBI", ha explicat Ana Isabel Arellano, membre de l'executiva del sindicat Lliures i Combatives, als mitjans de comunicació durant la manifestació.

Arellano ha defès que aquest 2022 "es tornen a prendre els carrers des del moviment estudiantil perquè el moviment feminista està en l'avantguarda de la defensa dels drets socials" i, tal com ha afegit, és "imprescindible" que "els estudiants estiguem al capdavant d'aquestes mobilitzacions".

"DESPRÉS DE LA PANDÈMIA HA ANAT A PITJOR"

Emma i Lara, les dos pertanyents al Sindicat d'Estudiants i alumnes de secundària, han eixit al carrer per a "protestar per tota la desigualtat que hi ha" i per a denunciar que "no només les coses no van a millor, sinó que després de la pandèmia han anat a pitjor".

"Només cal veure les estadístiques o fins i tot preguntar per ací, les dones no se senten segures, ni en el carrer ni a voltes en les seues pròpies cases", ha assegurat Emma.

Així mateix, les dos han celebrat l'increment de la presència de les dones en les carreres de ciències i asseguren que és un "canvi positiu" que es reflecteix a les aules.

No obstant açò, Lara ha subratllat que "normalment, les xiques que van a ciències se'n van a àmbits biològics i de cures perquè és el que suposadament està establit, que les xiques han de cuidar als altres", mentre que en la branca tecnològica, on s'inclouen carreres com a arquitectura o física, "seguixen sent més homes".

"CONTRA LA GUERRA"

La marxa a recorregut, a un ritme veloç, els carrers de València fins a acabar amb la lectura del manifest a la plaça de Sant Agustín, a causa de la impossibilitat de finalitzar a la plaça de l'Ajuntament per la celebració de la mascletà a les 14.00 hores.

El manifest ha començat amb una crida "contra la guerra imperialista a Ucraïna" i per a denunciar "l'ofensiva militar del règim de Putin, els bombardejos, la destrucció i el drama que estan vivint milions de dones i famílies ucraïneses, i la brutal repressió contra aquells que protesten a Rússia contra el seu règim autoritari".

"Però també hem de denunciar la completa hipocresia de l'OTAN, de l'imperialisme nord-americà, i de la Unió Europea i els Governs europeus, inclòs el de Pedro Sánchez, que són part molt responsable del que s'està vivint en aquests moments". "Ja n'hi ha prou de cinisme!", han reclamat.

"REIVINDICAR LA LLIBERTAT PERQUÈ NO ENS MATEN"

Malgrat que la mitjana d'edat de les assistents no superava la vintena, també es veien a professores i mares que acudien per a donar suport a les reivindicacions dels estudiants. És el cas de Lucía, que ha acompanyat a la seua filla de 14 anys perquè "volia vindre a la manifestació i li donaré suport sempre".

Lucía s'ha mostrat optimista i ha assegurat que "si hui hi ha tanta gent, aquesta vesprada la manifestació estarà de gom a gom" i ha reiterat la necessitat de "reivindicar la llibertat perquè no ens maten".

Susana, professora de Castelló de Rugat, ha recorregut 80 quilòmetres per a acudir a la manifestació amb ànims i confiança que enguany les mobilitzacions reunisquen "fins i tot a més gent". I ha assenyalat la necessitat de "seguir educant als nostres fills perquè coneguen la veritat i continuar lluitant pels nostres drets".

Al seu pas per l'Estació del Nord de València, un grup de dones de la Comissió de Cures de l'Assamblea Feminista ha eixit a rebre als i les estudiants entre aplaudiments. "Les hem vist i hem vingut corrent", ha explicat l'activista Marcela Bahamon, qui ha defès la "unitat" en el moviment, perquè "són molts més els punts que ens uneixen que els que ens separen".