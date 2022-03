El Ayuntamiento de Madrid reivindica la lucha de las ucranianas en la invasión rusa en el Día de la Mujer

El Ayuntamiento de Madrid se ha volcado con las mujeres ucranianas que huyen de la invasión rusa para salvar a sus familias, así como aquellas que se han quedado para luchar en las trincheras. Este 8-M los discursos de colectivos y grupos municipales han sonado como cualquier otro año: reivindicaciones para poner fin a la violencia machista, acabar con la brecha salarial y alcanzar una igualdad real entre hombres y mujeres. Pero si en algo se han diferenciado las intervenciones con un 8-M pasado es que casi todos ellos han comenzado recordando a todas las víctimas de la invasión rusa.

La primera en evocar el "sufrimiento que provoca la invasión contraria al derecho internacional de un país soberano como es Ucrania" ha sido la vicepresidenta del Consejo de las Mujeres en Madrid. Julia Palacios ha puesto en valor que las mujeres son las que más saben de sufrimiento y dolor "porque también en la paz somos asesinadas por el hecho de ser mujeres".

También el concejal de Recupera Madrid, José Manuel Calvo, ha querido comenzar el homenaje a las mujeres, como Julia, acordándose de "todas esas mujeres y niñas que sufren un doble violencia: la estructural que hay en toda sociedad y en este caso, la violencia de la guerra". Eso sí, ha sido el único en devolver al debate la opresión de las afganas. "Hoy es Ucrania, ayer fue Afganistán".

Tanto Ciudadanos como PSOE han puesto en valor el coraje y la lucha por la igualdad que están mostrando las ucranianas. La portavoz socialista ha puesto a las ucranianas como ejemplo de coraje. "Hoy mismo en Ucrania, mientras nosotras disfrutamos de la paz, muchísimas mujeres están luchando en defensa de su mujer, otras están luchando por llevarse a sus hijos a lugares a salvo", ha dicho Mar Espinar.

Un mensaje semejante al que ha lanzado el delegado de Familias y Bienestar Social: "En Ucrania hay mujeres que están sufriendo una guerra injusta. Mujeres que están huyendo, cruzando Europa, para buscar un futuro mejor. Y mujeres que están en una trinchera defendiendo su país y nuestra libertad". Pepe Aniorte ha mostrado su primer recuerdo a esas mujeres que se están dejando la vida en el frente de batalla y que son ejemplo de la lucha por la igualdad.

En cambio, la concejala de Vox no ha querido hacer hincapié en el sufrimiento de las ucranianas frente a la de los ucranianos porque, para Arantxa Cabello, es el mismo. "La muerte habla por igual, no toca hablar ni de unas ni de otros". Su mensaje, en cambio, ha estado dedicado a todas las madres que sufren la guerra. "Como madre no puedo dejar de pensar lo que estarán sintiendo todas esas madres que parten de sus casas con sus hijos pequeños, dejando para luchar las que hoy son lo suficientemente mayores para empuñar una arma. Madres que darían su vida por ser su relevo, por impedir que los mataran". El alcalde de la capital también ha querido recordar a las víctimas de la guerra, sin hacer distinción de género.