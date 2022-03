Un carril bus en sentido contrario se convierte en punto negro de accidentes en Barcelona: "Hay sustos continuos"

Caminar despistado por la Travessera de Gràcia de Barcelona entre Calvet y Balmes puede jugar una mala pasada, porque las apariencias engañan. A simple vista, la sensación es de que todos los vehículos circulan en un único sentido, pero los autobuses van en contra dirección por un carril exclusivo para ellos, algo que hay que tener en cuenta al cruzar la calle. Desde que este carril bus se puso en marcha hace más de cuatro años, los accidentes que se registran en él no paran de aumentar. Sin embargo, aunque vecinos, familias de una escuela de la zona, conductores de autobús y grupos municipales de la oposición han pedido eliminarlo en repetidas ocasiones, ahí sigue.

Este carril bus contra sentido en la Travessera de Gràcia se puso en funcionamiento en noviembre de 2017 para dar servicio a la línea D40 en dirección plaza Espanya, para que ganara en rapidez al no tener que circular por la avenida Diagonal. Según datos del Ayuntamiento, desde entonces ha reunido 117 accidentes, uno cada 15 días, la mayoría en los cruces. De estos, 17 han sido atropellos, el 14,5%, sobre todo por infracciones de los peatones al atravesar por donde no se debe o al no respetar semáforos o señales. De los vehículos implicados en estos siniestros, 22 han sido buses, aproximadamente el 8% del total.

Un bus de la línea D40 ciculando junto a la valla que protege la escuela Infant Jesus. MIQUEL TAVERNA

Los datos municipales también muestran que hasta mayo de 2021 se habían producido 73 accidentes, con lo que en menos de un año han aumentado un 60,3%, y hasta ese mismo mes los atropellos eran cinco, con lo que desde entonces se han más que triplicado.

La accidentalidad en este carril bus preocupa especialmente a las familias de los estudiantes de un centro educativo ubicado en el tramo donde está situado, la escuela Infant Jesús, también conocida como Jesuïtes de Sant Gervasi. El presidente de la asociación de madres y padres de alumnos (AMPA), Eduard Serra, señala que el autobús circula "pegado a una acera por donde a diario pasan centenares de niños y jóvenes de entre 0 y 18 años" y que "solo hay una valla que lo separa" del espacio para los peatones "justo delante del colegio".

El bus va en setido contrario al resto de vehículos. MIQUEL TAVERNA

Serra afirma que la sensación es "de riesgo" y que les preocupa que algún alumno resulte atropellado. Dice que hay "sustos continuamente" porque cruzan madres con sus hijos "despistadas" y los buses tienen que frenar "bruscamente". Esto alguna vez ha provocado que pasajeros se hayan hecho daño, cuenta. En julio de 2018, 12 resultaron heridos en un autobús, uno de ellos, de gravedad.

"Hemos denunciado por activa y por pasiva el carril bus al Ayuntamiento y hemos pedido que se elimine y siempre nos han dado largas", se queja, y añade que le "sorprende" que un gobierno municipal que está realizando "actuaciones para alejar los coches de las escuelas" permita esto frente a la suya.

También el representante del sindicato CGT en el sector del bus, Saturnino Mercader, apunta que hay "un montón de accidentes" y que el consistorio "no hace ni puñetero caso a las quejas, solo a los técnicos, que dicen que la gente se acostumbra con el tiempo, pero no es cierto". "Hasta que no pase algo muy grave no harán nada", lamenta. Mercader cree que no debería haber carriles contra sentido y añade que el de la Travessera de Gràcia "es el más peligroso" de los de este tipo en Barcelona, "porque la calle es muy ancha y apenas se distingue".

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Junts per Catalunya, Jordi Martí, se pregunta: "Qué es más importante para el gobierno de la ciudad, las víctimas de estos 117 accidentes o la velocidad comercial del bus?". "Tenemos un problema de seguridad muy grave en esta calle", dice, y reclama al ejecutivo barcelonés "una reunión urgente con vecinos, comerciantes, la escuela Infant Jesús, los responsables de movilidad y Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) para abordar la situación".

El objetivo del carril es que el bus haga su recorrido más rápido. MIQUEL TAVERNA

Desde el Ayunatmiento recuerdan que en enero de 2021 iniciaron una prueba piloto en el cruce de Travessera de Gràcia con Muntaner consistente en reforzar el semáforo con luces led en la acera. Sin embargo, todavía no se ha extendido a otros pasos de peatones que cruzan el carril bus. "Aún se tienen que analizar las conclusiones", apuntan.

"Los carriles bus contra sentido en la ciudad son pocos, y por eso los tratamos con mucha atención", añaden, y señalan que hay una docena, en puntos como las calles Tarragona, Independència, Marina o Jonquera, entre otros. Explican que cuentan con señalización vertical y horizontal, elementos que los segregan de los demás carriles cuando la anchura de la calzada lo permite y vayas que los separan de la acera frente a las escuelas.

El balance municipal de accidentes de tráfico de 2021 muestra que murieron 12 personas en Barcelona, entre ellas, un conductor de autobús y un peatón. De los 166 heridos graves, 41, el 24,7%, fueron viandantes.