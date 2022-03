Aunque ahora se mueve entre las dudas y el azar, Dani Fernández es una absoluta certeza. Le tocó empezar de cero después de la separación de Auryn, en 2016, y lo hizo con inseguridades, aunque también mucho más libre. Ahora se confirma con un segundo disco en el que plantea la dicotomía entre lo que podemos controlar y el más puro azar, y recorre el país con una extensa gira que le lleva este viernes a Madrid con todo vendido.

¿Por qué propone este planteamiento? El título del disco lo saco de una de las canciones, Perdón por no llamar, que contiene una frase que dice: ‘vuelvo a revolcarme entre las dudas y el azar’. Cuando leía esa frase suelta, me planteaba esta cuestión que nos hacemos muchas veces. ¿Todo lo que nos ha pasado ha sido por decisiones nuestras o nos ha llegado por algo? El azar, el destino, una fuerza, Dios... Es una pregunta que quiero dejar en el aire. Es complicada, pero habrá gente que sí se la puede contestar.

¿Usted es más de decidir o de dejarlo todo a la suerte? Un poco la mezcla. Yo soy de dejarlo al azar, aunque creo firmemente en el trabajo, el esfuerzo y la implicación en todo lo que uno haga. Pero hay que dejarse llevar y sorprender por la vida, no puedes decidir sobre las cosas antes de que te lleguen. Solemos hacerlo y pienso que nos equivocamos. Es mi forma de verlo. En definitiva, yo trabajo duro, pero luego me dejo sorprender por el destino.

¿Cree mucho en él? Creo en el destino, pero creo también en el trabajo. Sin él y sin el esfuerzo de todo el equipo, porque hay mucha gente involucrada en este disco, por ejemplo, el destino no te va a traer todo bueno. Luego en sus manos está que sea mejor o peor.

Para el disco ha contado con dos productores y hay dos Danis diferenciados. ¿Qué quiere enseñar en cada uno? Hay dos Danis que se mezclan y que tienen un sentido. Con Tato Latorre siempre trabajo la parte más universal de mis canciones, esas que más traspasan a la gente. A él, que tiene muchos números uno en radios, le gusta trabajar de una forma más directa, y eso a mí me viene bien, porque yo soy muy oscuro. Ponemos las líneas rojas de lo que cada uno quiere y empieza un toma y daca que se queda impregnado en la canción y me encanta. Sin embargo, con Paco Salazar lo que quería era dejarme llevar artísticamente. No pensar en los números ni en la compañía. Al final sale la mezcla entre lo más mainstream y el Dani más rock indie, aunque salvando las distancias, porque mi voz es tan melódica que nunca puede parecer rock indie.

¿Es un disco menos oscuro que el anterior? Tiene un pelín más de luz, con muchas más canciones canallas y de buen rollo, que en el otro disco se salvaban dos y ya (ríe). Cuando tú estás en un momento mejor, eso lo reflejas en tus discos, en tus letras. Me siento menos presionado, solo lo que yo he querido. Me he dejado llevar, no tenía prisa. Sin embargo, en el otro disco me moría por sacar algo, porque me vieran, por salir a tocar... Esa inseguridad que tenía y que no tengo ahora también se ve reflejado.

Entonces, ¿ha dejado atrás todas esas inseguridades que le perseguían? Sigo siendo igual de inseguro (ríe). Creo que los artistas tenemos una resaca emocional constante. Arrastro una inseguridad compositiva bastante grande. Dudo mucho de mis propias decisiones, hay veces que pienso demasiado las cosas. Eso hay veces que es bueno, pero otras es malo, porque me hace ser más exigente conmigo mismo y a la vez más inseguro, así que hay veces que no pisas en firme. De momento me ha ido bien así.

Dani Fernández. JORGE PARÍS

¿En qué momento personal defiende este trabajo? Me siento con más energía y tengo el camino más claro, porque tuve que descubrir qué era lo que quería. Antes no sabía por dónde tirar, pero ahora sé elegir más rápido cuando se me abren caminos. Eso lo ha provocado la respuesta de la gente. Cuando empecé a sacar los primeros temas después de Auryn, solo me escuchaban los que lo hacían con mi banda; ahora es esa gente de mi edad, porque nos hemos hecho mayores, pero también he ido cogiendo gente de más edad que yo. Esto a mí me da alas para seguir creando, porque creo que, aunque me queda mucho por mejorar, estamos haciendo cosas de calidad y vamos por el buen camino.

Hace tres años, cuando lanzó su primer disco, estaba muerto de miedo pensando en lo que le depararía el futuro. ¿Cómo se ha portado? Ha sido muy bonito para mí en cuanto a lo profesional, porque en lo personal todos sabemos lo que hemos vivido. Yo he cumplido un sueño con un disco y una gira. Por eso mismo no me quiero despertar. Con este álbum se ha hecho realidad otro sueño. Yo voy muy poco a poco y claro, después de una pandemia, tenía miedo de que la gente se hubiese olvidado de mí. Sin embargo, hemos sido número uno en ventas y los conciertos los tenemos prácticamente agotados. Eso no me hace creerme más, sino que me da más fuerzas para continuar y para seguir haciendo música.

En Si tus piernas habla de apostar todo, en este caso al negro. ¿Ha apostado y perdido muchas veces en su vida? Sí (ríe). Es verdad que soy de apostar poco en la lotería, y por eso he ganado poco, pero en la vida sí he sido de apostar mucho, sobre todo por la música. Yo no tengo plan B, lo he apostado todo a ella. Por ejemplo, para este disco he tenido todo tipo de opiniones, mucha gente me aconsejaba que me fuera más por lo comercial y, sin embargo, yo he apostado por esto, que es mi música y lo que yo pienso que es para mí.

Mencionaba antes a Auryn. ¿Qué aprendió de esa etapa? Que tenía más dentro de mí que lo que pensaba. Al ser cinco, nos limitábamos en cuanto ideas, porque lógicamente tenías que compartir opiniones con los compañeros. No podías ser cien por cien tú. He aprendido a llevar una responsabilidad sobre mí mismo y sobre mi música. Y no reniego de mi pasado, solo que hora me siento mucho más cómodo.

Y está teniendo algo así como una segunda cita con la fama, aunque de manera muy diferente. Sí. De hecho, lo que me gusta de este punto en el que estoy, y que ojalá me pudiera quedar en él para siempre, es que la gente conoce mi música y no mi cara. A algún artista esto le puede molestar, pero a mí me gusta, porque yo paso a un segundo plano. Al fin y al cabo lo que quiero es que a la gente le gusten mis canciones. Si eso pasa, a mí me va a ir bien. No necesito que me conozcan o sepan cosas de mi vida privada, sino que les atraiga mi música y quieran venir a verme. Eso es lo que me motiva diariamente, no la fama ni el dinero. Encima ya he vivido de cerca lo que es eso, y menos mal que se quedó ahí, porque a lo mejor hubiera sido peor.

¿Peor por qué? Por las etiquetas. Me siento muy orgulloso de poder decir que, viniendo de un grupo así, hago ahora la música que estoy haciendo. Si hubiésemos sido aún más conocidos, a lo mejor no habría podido enfocar así mi carrera. La separación del grupo me vino bien para poder reconducir mi carrera, saber qué es lo que quiero y demostrarme a mí mismo que, cuando era un chaval, me equivoca en muchas cosas.

dani fernández Cantante y compositor manchego, Dani Fernández tiene solo 30 años, pero lleva más de 16 en el mundo de la música. Cuando tenía 14, representó a España en Eurovisión Junior. Desde 2009 hasta 2016 perteneció a la conocida 'boyband' Auryn. Tras su disolución lanzó su primer álbum, 'Incendios' (2019), que reeditó un año después con 'Incendios y cenizas'. Suyos son exitosos temas como 'Te esperaré toda la vida', 'Disparos' o 'Vértigo'.

A nivel profesional, ¿qué es lo mejor que podría pasarle? A nivel profesional, ¿qué es lo mejor que podría pasarle? No soy muy de sueños grandes ni alocados. Me pongo metas a corto plazo, porque si te las pones muy altas la hostia es mayor. Ahora el sueño es hacer giras más extensas y llenando esos recintos. Para mí eso es el éxito. No quiero ponerme techos, pero es verdad que mi sueño es dedicarme a esto de y que sea de largo recorrido, a que sea más alocadamente y corto.