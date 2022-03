La directora de la Filharmònica de la UV gana el tercer premio del concurso internacional La Maestra en París

La directora de la OFUV es la primera española en obtener este reconocimiento al que aspiraron 200 candidatas, de las que 14 fueron seleccionadas para concursar, explica la institución académica.

El concurso se ha desarrollado a lo largo de los últimos días en el Philarmonie de París junto a la Orquesta Mozart de la capital francesa, siendo Fernández la única española en llegar a la final en las dos ediciones de la competición celebradas hasta ahora.

Beatriz Fernández, que compartió nacionalidad con la directora también española Mercedes Díaz, llegó a formar parte de la gran final tras las fases de clasificación. También se alzó con el Premio Arte, que le permitirá dirigir una de las orquestas más importantes de la ciudad de París en un concierto que será retransmitido y grabado por el Canal ARTE.TV.

Entre el jurado que ha otorgado ambos reconocimientos a la directora valenciana destaca la presencia de la directora y violinista estadounidense Marin Alsop.

Nacida en Paiporta (València), Fernández es diplomada en Magisterio Musical por la UV, licenciada en Clarinete por el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, titulada profesional en Piano por el Conservatorio Profesional de Música de Torrent, licenciada en Dirección de Orquesta de Vientos por la Associated Board of the Royal Schools of Music (Reino Unido) y licenciada en Dirección de Orquesta por el Conservatorio Superior de Música Manuel Masotti Little de Murcia.

Amplió estudios de dirección de orquesta en la Universidad Mozarteum (Salzburgo) y en la Academia Chigiana (Siena), así como con destacados maestros, como Peter Gülke, Rodolfo Saglimbeni y Michael Tabachnick. En la actualidad estudia junto en el maestro Arturo Tamayo en el Conservatorio della Svizzera Italiana de Lugano (Suiza).

Ha sido subdirectora de la Banda Municipal de Barcelona y directora invitada en orquestas nacionales e internacionales. En reconocimiento a su trayectoria ha recibido galardones como el Premio Isabel Ferrer de la Generalitat. Ejerce actualmente comodirectora de la Lira Castellonera y desde septiembre de 2018 es directora titular de la Filharmònica de la Universitat.