El PSOE impide que el Congreso investigue los abusos en la Iglesia como proponían Unidas Podemos, ERC y Bildu

No habrá comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre los abusos sexuales a menores cometidos en el seno de la Iglesia católica. Este martes, la abstención del PSOE en la Junta de Portavoces impidió crear este órgano en la Cámara Baja, como proponían Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, lo que implica que el pleno del Congreso ni siquiera debatirá la puesta en marcha de la comisión de investigación. Los socialistas insisten en que este asunto debe ser investigado únicamente por el Defensor del Pueblo, una posición que los morados no comparten, ya que aseguran que esa institución no tiene la capacidad de obligar a comparecer a los miembros de la Iglesia.

Más información en breve.