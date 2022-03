Tumor venéreo transmisible, herpevirus y brucelosis caninas, las enfermedades venéreas más comunes en los perros 

Las enfermedades de transmisión sexual no son algo exclusivamente humano, pues nuestras mascotas también pueden padecerlas, y algunas de ellas pueden llegar a ser muy peligrosas.

Entre las ETS que pueden padecer los perros, hay tres que destacan como las más comunes: el Tumor Venéreo Transmisible (TVT), el Herpervirus canino y Brucelosis Canina.

Tumor Venéreo Transmisible (TVT)

También conocido como tumor de stiker, sarcoma infeccioso, granuloma venéreo o linfosarcoma transmitible, como su propio nombre indica, esta enfermedad es básicamente un tumor muy contagioso que se desarrolla en los genitales del animal, tanto los externos como los internos.

El tumor empieza a desarrollarse después de tener contacto sexual en la zona genital, pero también se puede contagiar mediante los lamidos a otros perros, lo que puede provocar que el tumor también aparezca en boca, piel o nariz. Lo síntomas que pueden indicar la presencia de un TVT son:

Pequeños abultamientos color rosa o rojizos en la zona de los genitales. Los abultamientos van creciendo y empiezan a formar un tumor en forma de coliflor.

Sangre en la zona de los genitales.

Inflamación de ganglios linfáticos.

El tumor solo deja de crecer cuando se extirpa -en el caso de los tumores pequeños- o se trata con quimio y radioterapia. Si no se trata a tiempo, el tumor puede desembocar en metástasis y extenderse a otros órganos del cuerpo, aunque no es muy frecuente. Si el tratamiento funciona y no se encuentran restos de tumor en los seis meses siguientes, podemos decir que el animal se ha curado, pero deberá someterse a revisiones frecuentes. Si no se trata, puede ser mortal, pero los tratamientos que existen en la actualidad son bastante efectivos.

Herpevirus canino

Hasta un 70% de los perros está en algún momento de su vida en contacto con el herpevirus canino, aunque en la mayoría de los casos está latente y no se desarrolla. Es más peligrosa en los cachorros, para los que sí puede llegar a ser mortal. Estos se suelen contagiar a través de su madre -que se habrá contagiado durante el coito-, ya sea durante la gestación (vía placentaria o intrauterina) o a través de su la saliva o la leche. Muchos de los cachorros contagiados durante la gestación no llegan a nacer vivos, pues son comunes los abortos entre las madres contagiadas. Los cachorros nacidos con el virus, además de estar muy débiles, no quieren comer, tienen hemorragias… y no suelen sobrevivir.

En adultos, en el caso de que se presenten síntomas, estos suelen ser conjuntivitis, rinitis y aparición de lesiones en los genitales. En la actualidad, no hay ningún tratamiento que combata este virus, solo se pueden tratar los síntomas.

Sin embargo, es fácil de prevenir, pues se trata de un virus muy sensible a la temperatura y poco resistente fuera del cuerpo del perro. La desinfección y el aislamiento y la cuarentena de las hembras preñadas son medidas eficaces. Además, existe una vacuna que puede administrarse a las hembras gestantes para que no lo trasmitan a los cachorros.

Brucelosis canina

La brucelosis canina es una enfermedad contagiosa provocada por la bacteria Brucella Canis, que puede trasmitirse a través de secreciones, por eso una de sus vías de contagio es la sexual. Cuando un macho está infectado, la bacteria se localiza en la próstata y, durante el coito, el macho contagia a la hembra.

En muchos casos en asintomática, pero en otras puede provocar los siguientes síntomas:

Abortos y muerte fetal en las hembras. Si los cachorros nacen, podrían nacer enfermos o muy débiles, incluso no sobrevivir.

Secreciones vaginales con mal aspecto.

En el caso de los machos, pueden tener inflamación de los testículos, atrofia testicular, prostatitis o infertilidad.

Inflamación de los ganglios linfáticos en ambos sexos.

En ocasiones, la brucelosis puede provocar artritis, inflamación de los discos intervertebrales, problemas oculares, letargia, fiebre…

Esta enfermedad se puede transmitir de perros a humanos, sobre todo a través de perras embarazadas o gestantes. Los síntomas en el caso de los humanos son: fiebre, fatiga, dolores musculares, inflamación del hígado y puede llegar a afectar al sistema nervioso.

En cuanto al tratamiento, consiste en antibióticos, pero no siempre funciona.

Cómo se previene las enfermedades de transmisión sexual en los perros

Evitar cualquier contacto sexual de nuestro perro es la mejor forma de evitar que se contagien de estas enfermedades, y para conseguirlo, lo mejor es la esterilización, que es eficaz además para prevenir otras enfermedades relacionadas con el aparato reproductivo.

En caso de no querer esterilizarlos, podemos: