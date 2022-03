La UV convoca un concurs per a potenciar el coneixement d'arqueologia en estudiants de primària i secundària

L'alumnat de primària s'organitzarà en una categoria de primer a tercer curs i una altra de quart a sisé, en qualsevol de les quals es presentarà un dibuix. L'alumnat de secundària participarà amb una fotografia. Tots dos treballs han d'estar relacionats amb l'arqueologia i ser inèdits. Aquestes creacions s'enviaran en format .jpg al costat del document adjuntat en les bases del concurs a la direcció electrònica cdciencia@uv.es.

"Aquest concurs ofereix la possibilitat de donar a conéixer als més joves l'arqueologia valenciana i mostrar l'enorme patrimoni cultural que les col·leccions, peces i jaciments representen per al conjunt de la societat", explica la directora del Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, Teresa Orozco.

Hi haurà un únic premi per a cadascuna de les tres modalitats consistent en una tauleta tàctil, valorada en 60 euros, i material de marxandatge produït amb motiu del centenari. A més, s'organitzarà una visita guiada al Laboratori d'Arqueologia de la UV i/o a diferents jaciments arqueològics per als centres als quals pertanguen les persones guardonades.

El jurat del concurs ho formen Teresa Orozco; Gianni Gallello, investigador del Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga i director de la Unitat d'Investigació ArchaeChemis; Josep Montesinos, degà de la Facultat de Geografia i Història; i María Jesús de Pedro, directora del Museu de Prehistòria de València.

Els criteris a seguir pel jurat seran l'impacte cultural i la contextualització de l'obra en el patrimoni arqueològic valencià, la creativitat i l'originalitat, i la qualitat de la producció. L'alumnat de secundària que presente les seues fotografies haurà d'incloure una firma de consentiment de totes les persones recognoscibles que siguen visibles en la imatge.

ALTRES ACTIVITATS

El Laboratori d'Arqueologia de la UV amb aquest concurs suma una activitat més a la celebració del centenari. Entre les quals estan obertes, figuren les exposicions 'Passat i present, 100 anys fent arqueologia a la Universitat de València' i 'Dels cronistes al carboni 14: un viatge per l'Arqueologia valenciana a través dels llibres'. Les dos se celebren en el Centre Cultural La Nau.

Les ja tancades són el Seminari Joves Investigadors i el concurs de fotografia arqueològica en xarxes socials 100 anys fent arqueologia.