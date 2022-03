El Govern insta a garantizar la "igualdad territorial" en el derecho al aborto

La consellera de Feminismos e Igualdad de la Generalitat, Tània Verge, ha instado a garantizar la "igualdad territorial" en el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para que el lugar de residencia no condicione el acceso de las mujeres al aborto farmacológico o quirúrgico.

"El derecho está ahí, pero si no tiene su traducción en equidad territorial no lo estamos garantizando de forma suficiente", ha criticado en una entrevista este martes en el diario 'Ara'.

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, ha reivindicado que las políticas de igualdad deben ser transversales en la acción de Govern y que el feminismo está abierto a todos, puesto que "el patriarcado también condiciona la vida de los hombres".

Además, ha asegurado que "tanto los hombres como las instituciones deben hacer más" y, sobre si secundará la huelga del 8M, ha dicho que este martes por la mañana hay convocada reunión del Govern.

La consellera ha defendido que el Ejecutivo catalán ha abrazado el feminismo como eje de transformación y que en el ámbito parlamentario hay un consenso alrededor de la importancia de las políticas feministas, en sus palabras: "Aunque, al mismo tiempo, hay claramente un partido con una posición antigénero, antiderechos y que tiene un discurso de odio".

Ucrania y lenguaje inclusivo

Verge ha adelantado que la Generalitat ampliará las ludotecas en los municipios con una mayor comunidad ucraniana para ayudar a las madres refugiadas, "y que con los permisos de residencia y de trabajo automáticos puedan tener también tiempo de buscar empleo".

Por otro lado, ha defendido el uso del lenguaje inclusivo y de la fórmula en catalán 'totis': "'Todos' sería una formulación inclusiva, pero si lo que quiero es visibilidad, 'todos' no me sirve, y con 'totis' sí marco que me refiero a personas no binarias".